Poznati britanski hirurg posjetio KCCG

Podgorica, (MINA) – Klinički centar Crne Gore (KCCG) ugostio je renomiranog stručnjaka iz oblasti minimalno-invazivne kolorektalne hirurgije, doktora Marka Kolmana iz Engleske, saopšteno je iz te zdravstvene ustanove.

„Posjeta je ostvarena nakon edukacije našeg specijaliste opšte hirurgije i supspecijaliste digestivne hirurgije Aleksandra Kujovića, koji je, kao dobitnik stipendije Evropskog udruženja endoskopskih hirurga, boravio u Engleskoj kod doktora Kolmmana radi sticanja novih znanja i vještina iz oblasti minimalno-invazivne kolorektalne hirurgije“, kaže se u saopštenju.

Iz KCCG su kazali da je Kolman opšti i kolorektalni hirurg zaposlen u Derriford Hospital u Plymouth-u, Engleska, a kao konsultant u oblasti opšte i minimalno-invazivne kolorektalne hirurgije angažovan je u više bolnica u Velikoj Britaniji.

Kolman je, kako se naveli, profesor na Plymouth University Peninsula School of Medicine and Dentistry i direktor Lapco International programa koji je započeo i popularizovao laparoskopsku kolorektalnu hirurgiju u Velikoj Britaniji i Evropi.

„Osnivač je i predsjedavajući Bowel Cancer West neprofitne fondacije, koja je osnovana u svrhu podizanja svijesti i unapređenja liječenja pacijenata sa kolorektalnim karcinomom“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je, tokom posjete, Kolman imao priliku da prati laparoskopsku operaciju karcinoma rektuma koju je izvodio stručni tim KCCG, na čelu sa Kujovićem.

„Njegovo prisustvo u operacionoj sali bilo je prilika za uvijek poželjnu razmjenu mišljenja i iskustava među hirurzima, a istovremeno i prilika da se poznatom gostu predstave dostignuća Centra za digestivnu hirurgiju KCCG u oblasti minimalno-invazivne kolorektalne hirurgije“, kazali su iz KCCG.

Kako su naveli, Kujović je zahvalio Kolmanu na pruženoj podršci i mentorstvu tokom njegovog boravka u Engleskoj, i iskazao zadovoljstvo njegovom posjetom Crnoj Gori i KCCG-u.

Prema riječima Kujovića, zaposleni u manjim zdravstvenim sistemima, a to se naročito odnosi na hirurške grane, zahtijevaju dodatan napor u smislu konstantih usavršavanja u frekventnijim hirurškim centrima, zbog čega su, kako je kazao, hirurška prijateljstva od izuzetnog značaja.

„U hirurgiji, kao i u životu generalno, prijateljstva nas čine boljima. Tako je i ovo hirurško prijateljstvo nas u Podgorici učinilo boljima, a nadam se da je i profesor Kolman danas ponio lijepe utiske iz naše sale“, rekao je Kujović.

Iz KCCG-a su kazali da je Kolman u dvonedjeljnoj posjeti Crnoj Gori sa porodicom, i da je iskoristio priliku da posjeti tu zdravstvenu ustanovu.

On je rekao da je prioritet Lapco međunarodnog programa da prošire glas o visokokvalitetnoj hirurškoj obuci, sa naglaskom na laparoskopsku hirurgijju, robotsku hirurgiju.

„Ono što sam vidio ovog jutra jeste najkvalitetnija operacija doktora Kujovića i njegovog tima, i čestitam im na kvalitetu timskog rada i preciznosti njihove operacije u teškom slučaju“, kazao je Kolman.

