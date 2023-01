Pozivaju Evropu sad na hitan dogovor o predsjedničkom kandidatu

Podgorica, (MINA) – Demokratska Crna Gora pozvala je Pokret Evropa sad (PES) na hitan dogovor o predsjedničkom kandidatu s obzirom na to da nije moguće objediniti parlamentarne i predsjedničke izbore.

PES je ranije saopštio da će se o predlogu Demokrata u vezi sa predizbornom koalicijom i predlozima za predsjednika i premijera, izjasniti nakon skraćenja mandata Skupštini.

Demokrate su podsjetile da je predsjednica Skupštine Danijela Đurović saopštila da nije moguće objediniti parlamentarne i predsjedničke izbore i raspisala predsjedničke izbore za 19. mart.

“Pa vas s tim u vezi pozivamo na hitan dogovor o predsjedničkom kandidatu”, kazali su iz Demokrata.

Iz te partije rekli su da su spremni da, bez obzira kada će biti održani jedni, a kada drugi izbori, PES izabere poziciju premijera ili predsjednika države, za koju bi kandidovali predstavnika, dok bi kandidata za drugu poziciju dala Demokratska Crna Gora.

“Mislimo da je to veoma korektno sa naše strane, te očekujemo da bez bilo kakvih političkih odugovlačenja prihvatite našu ponudu”, navodi se u saopštenju.

Demokrate smatraju da je to jedinstvena šansa da ta partija i Evropa sad, kao stranke veoma slične programske profilacije, preuzmu odgovornost za vođenje države.

