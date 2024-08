Povećati izdvajanja za modernizaciju VCG i poboljšanje materijalnog statusa zaposlenih

Podgorica, (MINA) – Savjet za odbranu i bezbjednost predložio je da se u planu budžeta za narednu godinu povećaju izdvajanja za modernizaciju jedinica i poboljšanje materijalnog statusa zaposlenih u Vojsci Crne Gore (VCG).

To je saopšteno iz kabineta predsjednika Crne Gore Jakova Milatovića koji je predsjedavao sjednici Savjeta.

U saopštenju se navodi da su u radu učestvovali predsjednik Skupštine Andrija Mandić i predsjednik Vlade Milojko Spajić.

Kako se dodaje, sjednici su po pozivu prisustvovali i ministar odbrane Dragan Krapović, načelnik Generalštaba VCG Zoran Lazarević, savjetnik predsjednika Dejan Vukšić i savjetnik premijera Todor Goranović.

Navodi se da je na današnjoj sjednici predstavljen Izvještaj o stanju u Vojsci za prošlu godinu, kao i izvještaji o učešću pripadnika VCG u međunarodnim snagama, mirovnim misijama i međunarodnim vježbama prošle godine.

“Na sjednici je donijet zaključak da Vojska ima jasnu viziju i da je tokom prošle godine realizovala planove koji su omogućili unapređenje sposobnosti, kreirajući održiv sistem, koji je kao dio kolektivnog sistema bezbjednosti sposoban da sa saveznicima odgovori na bezbjednosne izazove i prijetnje”, kaže se u saopštenju.

Dodaje se da je naglašena potreba poboljšanja materijalno-finasijskog položaja zaposlenih u Vojsci kako bi popuna jedinica VCG dostigla zahtijevani nivo.

“Članovi Savjeta saglasni su sa predlogom izmjena i dopuna Zakona o Vojsci kojim će se povećati starosna granica vojnika za ostanak u službi”, navodi se u saopštenju.

Članovi Savjeta su, kako se dodaje, informisani da je VCG prošle godine realizovala 20 vježbi na svim nivoima komandovanja.

“Istaknut je podatak da su prethodne godine na vježbama učestvovala 922 pripadnika VCG, što je za oko 2,8 puta više u odnosu na 2022. godinu”, kaže se u saopštenju.

Dodaje se da su predstavnici Vojske, kao ključni izazov, istakli nedostatak vježbovno strelišnog poligona na kojem bi se realizovala taktička uvježbavanja i vježbe sa bojevim gađanjima jedinica ranga čete/bataljona.

“Savjet za odbranu i bezbjednost predložio je da se u planu budžeta za 2025. godinu povećaju izdvajanja za modernizaciju jedinica i poboljšanje materijalnog statusa zaposlenih u VCG”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da su članovi Savjeta informisani o mogućnostima angažovanja pripadnika VCG u sastavu misije vojne pomoći Evropske unije (EU) za podršku Ukrajini kroz bilateralni angažman sa Slovenijom.

“Gdje je posebno naglašeno da će sve aktivnosti u okviru navedene misije biti realizovane na teritoriji neke od zemalja EU i da niti jedan pripadnik VCG neće ući na teritoriju Ukrajine”, dodaje se u saopštenju.

Kako se navodi, utvrđeni predlog odluke o angažovanju pripadnika VCG u pomenutoj misiji Savjet će dostaviti Skupštini na razmatranje i odlučivanje.

U saopštenju se navodi da je Savjet, na današnjoj sjednici, razmatrao i predloge odluka o postavljenjima, razrješenjima i redovno unapređivanje oficira i oficirki VCG.

“Razmotrena je i informacija u vezi sa poboljšanjem socio-ekonomskog statusa penzionisanih vojnih lica”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je Savjet na današnjoj sjednici razmatrao i druga pitanja iz svoje nadležnosti.

