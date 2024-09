Potvrđena lista Za bolju Podgoricu

Podgorica, (MINA) – Koalicija “Za bolju Podgoricu – Jakov Milatović” nastoji da ostvari konkretne promjene koje će unaprijediti život svih građana Podgorice, saopšteno je iz te koalicije koju čine Građanski pokret URA, Pokret za Podgoricu i Pokret za promjene.

U saopštenju se navodi da je Opštinska izborna komisija Glavnog grada potvrdila njihovu listu za predstojeće lokalne izbore u Glavnom gradu zakazane za 29. septembar.

“Ovaj važan korak predstavlja potvrdu naše posvećenosti demokratskim principima i transparentnosti u vođenju izborne kampanje”, kaže se u saopštenju.

Kako se dodaje, ta lista okuplja stručnjake iz različitih oblasti, ljude s integritetom i jasnom vizijom za budućnost Podgorice.

“Kroz timski rad i posvećenost, nastojimo ostvariti konkretne promjene koje će unaprijediti život svih građana Podgorice”, navodi se u saopštenju.

Iz koalicije Za bolju Podgoricu pozvali su sve sugrađane da im se pridruže u značajnom trenutku i podrže njihovu listu na predstojećim lokalnim izborima.

“Zajedno možemo da osiguramo prosperitetniju i pravedniju budućnost za našu zajednicu”, kazali su iz te koalicije.

Kako su dodali, svaki glas za njihovu listu je glas za razvoj, sigurnost i bolji život za sve.

“Iskoristimo priliku da Podgoricu učinimo gradom u kojem ćemo se svi ponositi da živimo”, zaključuje se u saopštenju.

