Potpredsjednici Vlade i ministri podnijeli ostavke na poslaničke funkcije

Podgorica, (MINA) – Potpredsjednici Vlade Aleksa Bečić, Momo Koprivica, Dragoslav Šćekić, i Nik Đeljošaj podnijeli su ostavke na mjesta poslanika zbog nespojivosti funkcija.

Ostavke su podnijeli i ministri poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Vladimir Joković i odbrane Dragan Krapović.

Oni su za potpredsjednike i ministre izabrani 31. oktobra.

Parlament će o ostavkama obavijestiti Državnu izbornu komisiju, koja će izvršiti popunu upražnjenih mjesta.

