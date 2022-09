Potpisivanje peticije CPC na Trgu nezavisnosti i u Episkopskom dvoru u Nikšiću

Podgorica, (MINA) – Peticiju Crnogorske pravoslavne crkve (CPC), kojom se traži da se crkve, manastiri, kulturna dobra i crkveno zemljište vrate u vlasništvo Crne Gore, građani mogu potpisati na Trgu nezavisnosti u Podgorici i u Episkopskom dvoru u Nikšiću.

Iz CPC su saopštili da je potpisivanje peticije proteklih dana organizovano na Cetinju, uz masovan odziv.

Mitropolit CPC Mihailo kazao je da se peticijom zahtijeva ispravljanje istorijske nepravde učinjene crnogorskom narodu i državi nakon nasilne aneksije i otimanja svetilišta i kulturnog blaga od strane Srbije i srpske crkve 2018. godine.

“U okolnostima kada se vrši asimilacija čitavog jednog naroda, u sred Evrope 21. vijeka, kada su Crnogorci i Crnogorke, kao i svaki lojalni građanin države, diskriminisani i poniženi djelovanjem aktuelnih vlasti, pozivamo vas da potpisom stanete uz CPC”, navodi se u saopštenju.

Mihailo je rekao da je ljudima iz dijaspore omogućeno potpisivanje peticije elektronskim putem.

“Koristim i ovu priliku da zahvalimo za podršku i veliki odziv koji nikada, pa ni sada, nije izostao od Crnogoraca, Crnogorki, naše braće muslimanske i katoličke vjeroispovijesti, kao i svih poštovalaca i prijatelja naše Crkve u iseljeništvu”, naveo je Mihailo.

