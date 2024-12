Potpisan Memorandum o razumijevanju između MVP i Stejt departmenta

Podgorica, (MINA) – Ministar vanjskih poslova Ervin Ibrahimović i američka ambasadorka Džudi Rajzing Rajnke potpisali su Memorandum o razumijevanju između Ministarstva vanjskih poslova (MVP) i Stejt departmenta, kojim Crna Gora pristupa inicijativi čiji je cilj borba protiv manipulacije informacijama od stranih entiteta.

Ibrahimović je kazao da savremene bezbjednosne prijetnje, poput hibridnih aktivnosti u koje spadaju dezinformacije i manipulisanje informacijama, predstavljaju posebnu prijetnju i za Crnu Goru, ali i region u cjelini.

“Potrebno je uložiti dodatne napore kako bismo jačali nacionalne kapacitete u ovoj oblasti. Saradnja sa saveznicima u tom pogledu je ključna“, istakao je Ibrahimović.

On je, kako je saopšteno iz MVP-a, kazao da su sve aktivnosti u okviru te inicijative u potpunosti usklađene sa evropskom agendom.

Ibrahimović je zahvalio Sjedinjenim Amerilkim Držvama (SAD) na kontinuiranoj podršci Crnoj Gori na putu ka Evropskoj uniji.

„Drago mi je što smo, i kroz potpisivanje ovog Memoranduma, potvrdili obostranu posvećenost snažnom partnerstvu i savezništvu Crne Gore i SAD-a, kao i daljem unaprjeđenju bilateralne saradnje i sveukupnih međudržavnih veza“, rekao je Ibrahimović.

Rajnke je kazala da strane dezinformacije predstavljaju prijetnju nacionalnoj bezbjednosti SAD-a, kao i njihovim partnerima i saveznicima.

“Naši strani konkurenti i protivnici se služe dezinformacijama kako bi iskoristili pukotine unutar naših demokratija, dodatno sijući sumnju, cinizam i nestabilnost”, rekla je Rajnke.

Ona je poručila da Crna Gora i SAD, blisko sarađujući, mogu efikasnije da se suoče sa tim izazovom.

