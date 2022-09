Potpisan Administrativni aranžman za uspostavljanje saradnje EK i MUP-a

Podgorica, (MINA) – Administrativni aranžman za uspostavljanje saradnje između Evropske komisije (EK) i Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP) u okviru Evropske mreže za migracije, potpisan je u Briselu, saopšteno je iz tog Vladinog resora.

Iz MUP-a su kazali da je Administrativni aranžman potpisao ministar unutrašnjih poslova Filip Adžić tokom zvanične posjete Briselu.

Zamjenik generalne direktorice Direktorata EK za unutrašnje poslove i migracije, Oliver Onidi, istakao je da očekuje da će Crna Gora kroz ulogu posmatrača u okviru Evropske mreže za migracije doprinijeti kreiranju sistemskog odgovora na izazove migratornih kretanja.

To je, kako je naveo, izuzetno značajno za napredak u poglavlju 24.

Onidi je, kako je saopšteno iz MUP-a, pohvalio napore koje Crna Gora ulaže, a čiji je cilj što skorije članstvo u Evropskoj uniji.

Adžić je zahvalio evropskim partnerima na podršci i pomoći koju Crnoj Gori pružaju, kako na planu upravljanja migracijama, tako i na planu borbe protiv organizovanog kriminala.

