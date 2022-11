Posvećeni zaštiti i očuvanju bogate kulturne baštine Kotora

Podgorica, (MINA) – Ministarstvo kulture i medija posvećeno je unapređenju kulture i zaštiti i očuvanju bogate kulturne baštine Kotora, poručila je resorna ministarka Maša Vlaović.

Ona je čestitala predsjednicima Opštine i Skupštine opštine Kotor, Vladimiru Jokiću u Maji Mršulji, 21. novemabr – Dan opštine.

Vlaović je kazala da je, svojim kulturnim značajem i istorijom koju su ispisale mnoge civilizacije i narodi, Kotor po mnogo čemu jedinstven.

„Za Crnu Goru to je grad od posebnog značaja, a svojim izuzetnim univerzalnim vrijednostima i za cijelo čovječanstvo“, istakla je Vlaović.

Kako je navela, Ministarstvo kulture i medija čvrsto je posvećeno unapređenju kulture, kako umjetničkog stvaralaštva, tako i zaštiti i očuvanju bogate kulturne baštine Kotora.

Vlaović je istakla da će i u budućnosti taj odnos biti podsticaj daljoj afirmaciji Kotora kao izuzetne kulturno-istorijske cjeline prepoznatljive na svjetskoj mapi.

„Zajedničkim radom dodatno ćemo podstaći i razvoj grada kao jednog od najznačajnijih centara umjetnosti ne samo u Crnoj Gori, već i šire“, poručila je Vlaović.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS