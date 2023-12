Postavljeni stolovi za stoni tenis u četiri osnovne škole u Podgorici

Podgorica, (MINA) – U dvorištima podgoričkih osnovnih škola „Maksim Gorki”, „Savo Pejanović”, „Milorad Musa Burzan” i „Radojica Perović” danas su postavljeni stolovi za stoni tenis, saopšteno je iz Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija.

Iz tog Vladinog resora saopštili su da je postavljanje stolova organizovano u saradnji sa Glavnim gradom, odnosno Sekretarijatom za komunalne poslove i Agencijom za stanovanje.

Predstavnici Ministarstva istakli su da se tom akcijom zajednički doprinosi socijalizaciji i unapređenju fizičke aktivnosti učenika, kao i obezbjeđuju prijatniji prostor i bolji uslovi za rekreaciju podgoričkih osnovaca.

Vrilac dužnosti sekretara Sekretarijata za komunalne poslove, Andrija Babović, istakao je značaj takvih inicijativa za obogaćivanje školskog okruženja i pružanja dodatnih mogućnosti djeci za razvoj sportskih vještina.

“Danas smo srećni što možemo da podržimo obrazovne ustanove donacijom stolova za stoni tenis“, naveo je Babović.

Cilj tog gesta je, kako je kazao, ne samo podsticanje fizičkih aktivnosti kod djece, već i promocija timskog rada, fer pleja i zdravih životnih navika.

„Vjerujemo da će sto za stoni tenis postati središnje mjesto okupljanja i radosti đaka”, rekao je Babović.

Iz Ministarstva su naveli da su događaju prisustvovali predstavnici tog resora, Sekretarijata za komunalne poslove, Agencije za stanovanje, direktori škola i nastavnici fizičkog vaspitanja.

„Oni su konstatovali da je današnja donacija pokazatelj da se takvim pozitivnim primjerima znatno utiče na proširenje vannastavnih aktivnosti i druženja naših osnovaca“, kaže se u saopštenju.

