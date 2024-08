Pooštriti kontrole kako bi se izbjegle pomorske nezgode

Podgorica, (MINA) – Kontrole na moru moraju biti pooštrene, posebno u špicu sezone, kako bi se izbjegle neželjene situacije, poručio je ministar pomorstva Filip Radulović na sastanku sa vršiocem dužnosti direktora Uprave pomorske sigurnosti i upravljanja lukama (UPSUL) Harisom Husićem.

Iz Ministarstva pomorstva je saopšteno da je Radulović sa Husićem razgovarao o sezoni, sa akcentom na sigurnost i bezbjednost plovidbe.

Radulović je istakao da ljeti, posebno u špicu sezone kontrole moraji biti pooštrene, kako bi se izbjegle neželjene situacije.

“Imali smo prethodnih dana nekoliko nezgoda, koje bi se u velikoj mjeri mogle spriječiti preventivnim djelovanjem, odnosno kažnjavanjem svih onih koji ne poštuju propise”, rekao je Radulović.

On je zahvalio USPSUL-u koja im je ustupila dron i ljudstvo kako bi svi zajedno sa ostalim institucijama radili na većim kontrolama i sprečavanju pomorskih nesreća.

Husić je upoznao Radulovića sa aktivnostima koje sprovodi UPSUL na podizanju bezbjednosti plovidbe, kao i akcijama traganja i spašavanja.

“Ove godine imali smo manje akcija traganja i spašavanja na moru nego prošle u isto vrijeme, a nadamo se da će tako i ostati”, rekao je Husić.

On je istakao da su timovi UPSUL-a uvijek pripravni i spremni za pozive za pomoć na moru.

“A tu smo i kao podrška kolegama prilikom kontrole pomorskog saobraćaja”, dodao je Husić.

Radulović i Husić apelovali su na građane i turiste da poštuju propise, posebno sada u ljetnjim mjesecima kada je pojačana frekvencija pomorskog saobraćaja, a samim tim i veći potecijalni rizik od nezgoda.

