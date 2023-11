Pomoć SE u reformi zakonodavstva dragocjena

Podgorica, (MINA) – Ministar pravde Andrej Milović predložio je da Savjet Evrope (SE) delegira stručnjake za učešće u radnim grupama, koje će se fokusirati na zakone kojima su potrebne izmjene i dopune i nova zakonska rješenja koja su u fazi izrade.

Iz Ministarstva pravde saopšteno je da se na današnjem sastanku Milovića i šefice Programske kancelarije SE Lejle Dervišagić govorilo o saradnji između Crne Gore i te organizacije u oblasti pravosuđa.

„Milović je istakao izuzetnu važnost podrške SE, posebno kada je riječ o angažovanju eksperata koji bi pružili podršku u procesu izrade i unapređenja zakonodavstva Crne Gore“, navodi se u saopštenju.

On je naglasio da je pomoć na nivou eksperata ključna, posebno u radu radnih grupa.

„Milović je predložio da SE delegira stručnjake za učešće u radnim grupama koje će se fokusirati na zakone o specijalnom i državnom tužilaštvu, Zakonik o krivičnom postupku, krivični zakonik, kao i niz drugih zakona kojima su potrebne izmjene i dopune, ali i nova zakonska rješenja koja su u fazi izrade“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da to sve zajedno treba znatno da unaprijedi kako legislative, tako i samo funkcionisanje pravosudnih institucija.

Milović je naglasio da je cilj Crne Gore ne samo ispunjavanje forme, ili formalno usklađivanje s evropskim standardima, već stvaranje efikasnih zakona, koji će biti primjenjivi u praksi, unapređujući pravosudni sistem i doprinoseći razvoju cijelog društva.

„U prilog odlučnosti Crne Gore da reformiše pravosuđe na način koji je neophodan društvu, on je naglasio osnivanje budućeg Specijalnog suda, koji bi sudio za djela koja su u nadležnosti Specijalnog državnog tužilaštva, dakle, korupcije, kriminala i ratnih zločina, što će znatno rasteretiti sistem“, kaže se u saopštenju.

Dervišagić je istakla da SE, kao međunarodna organizacija koja ima 46 zemalja članica, i njeni ekspeti mogu da budu od neprocjenjive koristi za Crnu Goru u iznalaženju najboljih rješenja u skladu sa evropskim i drugim međunarodnim standardima.

Ona je dodala da je ključno da inicijativa za angažovanje ekspertske pomoci kod analize nacrta zakona dolazi od nadležnog ministra, i da ta inicijativa bude precizno definisana kako bi SE što bolje odgovorio na specifične potrebe Crne Gore i u skladu s tim opredijelio pomoć na pravi način.

Dervišagić je, kako se navodi, izrazila snažnu podršku Crnoj Gori i naglasila da je pomoć SE dragocjena u procesu evropskih integracija.

„Milović i Dervišagić izrazili su obostranu posvećenost saradnji i zajedničkom radu na unapređenju pravosudnog sistema Crne Gore u skladu s evropskim standardima“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je zaključeno da će Ministarstvo pravde i SE nastaviti zajednički rad u cilju ostvarivanja zajedničkih ciljeva u oblasti pravosuđa i jačanja vladavine prava u Crnoj Gori.

