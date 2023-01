Polovina sudija smatra da postoji politički uticaj na Sudski savjet

Podgorica, (MINA) – Više od polovine sudija u Crnoj Gor smatra da postoji politički uticaj na rad Sudskog savjeta, a većina njih podržava stav da se u starosnu penziju odlazi sa 67 godina, kao što je slučaj u državama regiona i Evropske unije.

To je pokazalo istraživanja o stavovima sudija o pravosudnom sistemu, koje je Građanska alijansa sprevela krajem prošle godine.

Prema rezultatima istraživanja, 23,2 odsto sudija u potpunosti je zadovoljno efikasnošću rada Sudskog savjeta u odnosu na zahtjeve i inicijative sudija upućenih prema Savjetu, djelimično 56,9 odsto, dok 19,9 odsto nijesu zadovoljni efikasnošću.

Kako se navodi u izvještaju, 32 odsto sudija smatra da Sudski savjet štiti prava sudija u skladu sa Ustavom Crne Gore i Zakonom o Sudskom savjetu i sudijama, djelimično 55,8 odsto, a da uopšte ne štite 12 odsto.

“Na pitanje – Kakav je vaš stav kod određivanja starosne granice sudije za odlazak u penziju(imajuci u vidu da je u regionu i EU starosna granica od 67 godina, pa nadalje), preko 94 odsto sudija podržava ovaj stav, dok oko šest odsto podržava postojeće zakonsko rješenje”, piše u izvještaju.

Ističe se da 58,5 odsto sudija smatra da postoji ili djelimično postoji politicki uticaj na rad Sudskog savjeta, dok 40,3 odsto smatra da nema političkog uticaja.

Da Sudski savjet daje mišljenja na nacrte propisa iz oblasti pravosudja, kao i propisa koji se tiču zarada, ostvarivanja prava na penziju, statusnih pitanja i rada sudija pozitivno je odgovorilo 49,7 odsto sudija, a negativno njih 46,4 odsto.

Istraživanje je pokazalo da 71,2 odsto sudija smatra da je stanje u sudstvu uglavnom dobro, 9,1 odsto da je veoma dobro, dok je njih 19 odsto ocijenili da je stanje uglavnom ili veoma loše.

“Sudije u kontinuitetu izražavaju nezadovoljstvo postojećim kapacitetima sudskih vještaka koji utiču na očekivanja stranaka i suda, ali i na kvalitet presuda”, kaže se u izvještaju.

Da postoji deficit vještaka u pojedinim oblastima i da to negativno utiče na kvalitet i efikasnost postupka smatra 59,1 odsto anketiranih sudija, dok 17,4 odsto smatra da „uloga vještaka znatno usporava postupak“.

Kako se navodi u izvještaju, kvalitetom i ažurnošću rada vještaka je zadovoljno 19,7 odsto sudija.

Da javnost uglavnom ima povjerenja u rad sudova smatra 32 odsto sudija, da ima povjerenja u velikoj mjeri 1,1 odsto, a da nema povjerenje 48,7 odsto sudija.

„Kao glavne razloge nepovjerenja javnosti u rad sudstva sudije smatraju lična očekivanja od suđenja, dužina trajanja postupka i nedovoljna upućenost u rad sudova“, navodi se u izvještaju.

Dodaje se da je nezadovoljstvo ishodom konkretnog sudskog postupka razlog koje sudije navode na takve zaključke.

Najveći procenat sudija, 42 odsto, smatra da je izvještavanje medija uglavnom zadovoljavajuće, sa povremenim neobjektivnim izvještajima.

„Da je izvještavanje zadovoljavajuće i objektivno smatra 18 odsto, a da je nezadovoljavajuće i neobjektivno ili uglavnom nezadovoljavajuće smatra 29,9 odsto“, piše u izvještaju.

Prema rezultatima istraživanja, 38,1 odsto sudija ocijenilo je da je Kovid-19 djelimičbo uticao na rad sudija, a nimalo 60,8 odsto.

Kao prioritetne i hitne mjere za jačanje povjerenja građana u pravosuđe, sudije su navele više „živih“ kontakata novinara i sudskih institucija, više informacija o radu sudova u javnosti i znatno „agresivniju“ PR kampanju sudova.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS