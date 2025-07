Šehović: Antifašizam nije stvar ceremonije, nego identiteta

Podgorica, (MINA) – Antifašizam nije stvar ceremonije, nego identiteta, poručio je predsjednik Socijaldemokrata i jedan od lidera Evropskog saveza Damir Šehović, dodajući da se ne može stajati uz partizanski spomenik, a biti u vlasti s onima koji slave četništvo.

Dio građana okupljenih ispred spomenika Partizanu borcu na Gorici spriječio je danas gradonačelnika Podgorice Sašu Mujovića da održi govor u okviru obilježavanja Dana državnosti, koje je organizovao Savez udruženja boraca Narodnooslobodilačkog rata.

Šehović je kazao da antifašizam nije simbol, nego obaveza, i nije samo sjećanje, već aktivna borba protiv onih koji bi da opravdaju zločine, izjednače uloge i iznova ponižavaju istinu.

Kako je naveo, na Dan ustanka, koji predstavlja temelj slobodarske Crne Gore, svjedoči se jeftinom pokušaju zloupotrebe antifašističkog nasljeđa od onih koji ga svakodnevno negiraju kroz političke saveze s njegovim negatorima i glasno ćutanje pred četničkom rehabilitacijom.

„Ne može se stajati uz partizanski spomenik, a istovremeno biti u vlasti sa onima koji slave četnike, relativizuju zločine i veličaju ideologiju zbog koje je 13. jul i bio potreban”, istakao je Šehović.

Prema njegovim riječima, nema izgovora, nema opravdanja i nema mosta između fašizma i antifašizma.

„Ne može se stavljati znak jednakosti između partizana i četnika, niti ćutati pred onima koji šire istorijski revizionizam, a očekivati poštovanje od onih koji znaju razliku između borbe za slobodu i služenja okupatoru. O tim temama se ne pregovara”, kazao je Šehović.

On je istakao da danas okupljeni slobodni građani nijesu reagovali iz političkog hira, već iz dubokog osjećaja poniženja.

Njima, kako je naveo Šehović, nije problem bilo ko personalno, nego poruka.

“Poruka da se može tolerisati veličanje srebreničkih zločinaca, da se može ćutati pred rehabilitacijom četništva, a istovremeno govoriti o antifašizmu. To nije kontradikcija, to je izdaja ideala na kojima počiva savremena Crna Gora”, istakao je Šehović.

On je poručio da antifašizam nije ornament za protokol, već temelj društvenog ugovora.

„Ko god ga pokušava relativizovati neka zna da će naići na otpor onih koji 13. jul ne obilježavaju iz obaveze nego ga žive svakoga dana. I neće se umoriti da ga brane. Naprotiv”, zaključio je Šehović.

