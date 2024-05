Milatović čestitao novoj predsjednici Sjeverne Makedonije

Podgorica, (MINA) – Predsjednik Jakov Milatović čestitao je Gordani Siljanovski Davkovoj izbor na funkciju prve predsjednice Sjeverne Makedonije.

On je, u objavi na društvenoj mreži X, kazao da su prijateljski odnosi između Crne Gore i Sjeverne Makedonije utemeljeni na međusobnom povjerenju naroda.

“Uz želju da uspješno obavljate dužnost predsjednice, radujem se zajedničkom radu na jačanju dobrosusjedskih odnosa i evropskoj perspektivi cijelog regiona”, poručio je Milatović.

Siljanovski Davkova, kandidatkinja VMRO – DPMNE, ubjedljivo je pobijedila svog rivala Steva Pendarovskog u drugom krugu predsjedničkih izbora u Sjevernoj Makedoniji i biće prva žena na čelu te države.

