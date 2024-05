Čelanović: MMF potvrdio da bi ukidanje doprinosa za PIO značilo slom javnih finansija

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Ukidanje doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje (PIO) i tako nagla rekonstrukcija sistema generacijske solidarnosti, koji je građen decenijama, uvela bi Crnu Goru u zonu potpune finansijske nestabilnosti, ocijenio je generalni sekretar Socijaldemokrata, Miloš Čelanović.

“Jedna od najuticajnijih međunarodnih finansijskih institucija, kao što je Međunarodni monetarni fond (MMF), potvrdila nam je sumnje koje dijelimo sa građanima već mjesecima”, naveo je Čelanović u saopštenju.

On je rekao da će se crnogorska privreda i finansijski sistem, koji je svake godine pred pucanjem, što dokazuju enormna zaduženja na godišnjem nivou koja se mjere sada već milijardama, naći na još jednom ekspertskom udaru.

“Cijenu će naravno platiti građani! Kako? Najvjerovatnije kroz povećanje svih poreza, a posebno poreza na dodatu vrijednost (PDV), kroz nove namete od države ka privredi i neizbježno kroz nova zaduženja koja ćemo vraćati generacijama”, saopštio je Čelanović.

On je poručio građanima da se ne daju zavarati nekim velikim brojevima i kalkulatorima koji na ekranu izbacuju cifre koje su lijepe za oči.

“Sjetimo se svi, da smo ne tako davno, primali plate u milionima ili čak milijardama dinara, a za njih mogli da kupimo hljeb i jaja, a ako bi roditelji požurili do prodavnice, ostalo bi prostora i za brašno”, dodao je Čelanović.

