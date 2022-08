Živković: Stekli se preduslovi da Zeta bude samostalna opština

Podgorica, (MINA) – U Crnoj Gori su se stekli svi preduslovi da Zeta postane samostalna opština, kazao je poslanik Demokratske partije socijalista (DPS) Danijel Živković.

Živković je u Skupštini, u ime predlagača izmjena i dopuna Zakona o teritorijalnoj organizaciji Crne Gore, kazao da je Stav DPS-a po pitanju Zete odavno poznat.

“Vjerujem da su se stekli svi preduslovi da Zeta postane samostalna opština”, rekao je Živković.

On je dodao da je pitanje lokalne samouprave jedno od važnih demokratskih tekovina, dodajući da je tu jasno naglašeno pravo građana da kroz sistem lokalne samouprave, odlučuju o svojoj sudbini.

“Nemam dileme da su građani i građanke čekali ovaj dan”, rekao je Živković.

On je dodao da ne vidi razlog da, ukoliko takozvani “zakoni o Zeti” budu usvojeni, na narednim izborima građani odlučuju o svojoj sudbini.

“To što neki razmišljaju o političkoj kombinatorici, a sigurni su u usvoju pobjedu, onda nema nikakvih razloga da ne glasaju za ove zakone”, poručio je Živković.

On je podsjetio da će, u slučaju usvajanja ovih zakona, Glavni grad finansirati buduću opštinu do 2023. odnosno do formiranja institucija.

Prema riječima Živkovića, niko neće ograničiti pravo građanima Zete da se izjasne na narednim izborima, a ono što pripada opštini ostaće u njenom sastavu, i građani neće biti zakinuti.

Kako je dodao, zakonskim rješenjem se daje mogućnost građanima Zete da odlučuju o svojoj sudbini i valorizuju potencijale svoje opštine.

“Građani Zete će imati pravo da biraju i budu takođe na izborima 23. oktobra, ali u svojoj opštini i da odlučuju o onima koji će ih voditi u narednom četvorogodišnjem periodu. Ne suspenduje se nikakvo Ustavom zagarantovano pravo”, istakao je Živković.

Poslanik Demokratske Crne Gore Momo Koprivica kazao je da su ovim rješenjima građani Zete diskriminisani i da su im uskraćena osnovna ustavna prava.

On je rekao da se u toj stranci odavno zalažu za samostalnost Zete ali da je predloženi način neprihvatljiv.

“Izmjene dovode do obespravljivanja i diskriminisanja građana Zete i haosa u pravnom sistemu”, naveo je Koprivica.

Poslanik Demokratskog fronta (DF) Milan Knežević rekao je da se tim zakonom žrtvuju interesi 20 hiljada građana Zete.

“Ovo nije zakon o teritorijalnoj organizaciji, već zakon o spašavanju Ivana Vukovića iz DPS-a i Luke Rakčevića iz URA-e. Ovo je ključni razlog odlaganja lokalnih izbora”, ocijenio je Knežević.

On je rekao da bi, shodno predloženim zakonskim izmjenama, Zeta trebalo da preživi od 103 hiljade EUR na godišnjem nivou.

“Sama činjenica da predlagači zakona, DPS i URA, žele da odlože primjenu ovog zakona, najbolje govore da će nas prevariti poslije završetka lokalnih izbora. Oni ovaj zakon donose samo da građani Zete ne bi glasali za gradonačelnika u Podgorici”, kazao je Knežević.

Poslanik Socijalističke narodne partije (SNP) Dragan Ivanović je rekao da su podržavali zakonske izmjene sve do momenta kad su građani Zete pokazali stav da, u ovom momentu, ne žele samostalnu opštinu.

“Građani Zete imaju pravo da kažu da razgraničenje nije u potpunosti jasno. Sadržina studije ne daje garanciju da je razgraničenje pogodno za opštinu”, kazao je Ivanović.

Poslanik Demokratske Crne Gore Boris Bogdanović je kazao da predlagači zakona imaju “do sada neviđen strah” od gubitka Podgorice.

“Niko nije protiv samostalnosti Zete, ali jeste protiv otimanja osnovnih prava Zećanima. Želite da im zabranite da glasaju u Podgorici, samo zato što je Zeta opoziciono nastrojena opština”, istakao je Bogdanović.

Poslanik Građanskog pokreta URA Miloš Konatar rekao je da to što neko želi da svoje poličke interese veže za interese građana predstavlja političku manitpulaciju.

“Gro amandmana nije o terioriji ni o održivosti opštine, nego o tome kad će, kako i gdje glasati građani Zete”, rekao je Konatar.

On je, govoreći o spornim teritorijama, kazao da se ne može raspravljati o Žabljaku Crnojevića, koji pripada Cetinju.

“Lokacije o kojima se može raspravljati su Kuće Rakića i teritorija Dajbaba”, dodao je Konatar.

On je predložio da se oko te dvije lokacije, izjasne građani.

“Hajde da se dogovorimo da građani tih mjesnih zajednica organizuju mjesne referendume i izjasne se da li žele da budu u sastavu Zete ili Podgorice”, rekao je Konatar.

Poslanica DF-a Branka Bošnjak navela je da ova tačka dnevnog reda urušava pravni sistem.

“Odbor je rekao da ovo rješenje nije u skladu sa Ustavom i zakonom, ali se ovdje sve nameće na silu. Ovo je partijski predlog DPS-a za očuvanje njihove vladavine u Podgorici”, kazala je Bošnjak.

Poslanik Socijaldemokrata (SD) Boris Mugoša rekao je da Zeta, sa svojim resursima, ima mnogo više potencijala nego veliki broj lokalnih samouprava u Crnoj Gori.

On je kazao da treba iskoristiti period do glasanja da se obavi još jedan krug konsultacija.

“Ako građani i građanke budu bolje živjeli, onda smo napravili pravu stvar”, naveo je Mugoša.

Poslanik Liberalne partije Andrija Popović rekao je da Zeta zaslužuje da bude samostalna opština, dodajući da se to moralo desiti još 2018. godine, kada je status samostalne opštine dodijeljen Tuzima.

Poslanik SNP-a Bogdan Božović je rekao da postojeća studija izvodljivosti ne pokazuje opravdanost inicijative.

Iz tog razloga, kako je dodao, ta stranka neće podržati zakonsku inicijativu.

Poslanik DF-a Dragan Bojović saopštio je da uspostavljanje nove opštine podrazumijevalo održavanje konsultativnog refenreduma, pojašnjavajući da je trebalo pitati građane da li su saglasni sa promjenama.

“To nije stvar dobre volje, već je to zakonska obaveza. Građani Zete su nam jasno poručili da oni jesu za samostalnu opštinu ali ne u ovim DPS granicama”, naveo je Bojović.

Poslanik Demokrata Aleksa Bečić je rekao da se Zakon o teritorijalnoj organizaciji suštinki zove “zakon o zabrani građanima Zete da glasaju na predstojećim izbrizborima”.

“To je namjera i cilj, sve ostalo je magla i pokušaj zavaravanja tragova. Mislio sam da će se, nakon odluke Ustavnog suda o zakonu o bježaniji od izbora, neko makar izviniti, ali to se nije desilo”, kazao je Bečić.

On je rekao da je ta odluka izazvala pravni haos, dodajući da je parlamentarna većina, umjesto da se tu zaustavi, krenula dalje.

“Raspravljamo o sistemskoj i suštinskoj promjeni koja znači promjenu granica izbornog sistema, broja odbornika i birača. To je sve u suportnosti sa kodeksom dobrog vladanja u izbornim kampanjama, koji je donijela Venecijanska komisija”, saopštio je Bečić.

On je kazao da uvođenje “ovako opasnih presedana” znači da svako ko ima 41 poslanika može da mijenja izborne granice, broj odbornika i strukturu birača kako mu odgovara.

“To ne rade oni koji vode računa o evropskim integracijama Crne Gore”, poručio je Bečić.

Kako je rekao, Demokrate su podnijele amandman kojim su predvidjeli da se primjena zakona odloži do 1. januara 2024. godine

On je naveo da je slučaj Tuzi pokazao da godina i četiri mjeseca nijesu bili dovoljni za razgraničenje i podjele imovine između Tuzi i Glavnog grada, podsjećajući da Zeta treba da se razgraniči i sa Barom, Cetinjem, Tuzima i Podgoricom.

“Ako cilj nije izborni inženjering, prihvatite ovaj amandman, dajte Zeti ono što joj pripada”, poručio je Bečić.

Poslanik DF-a Andrija Mandić je rekao da opština Zeta danas traži malo u poređenju sa tim koliko joj je nekad pripadalo.

Kako je kazao, osim Kombinata aluminijuma i dijela Dajbaba, Zeti bi trebalo da pripadne i Žabljak Crnojevića.

“Zeta bez Žabljaka Crnojevića ne bi mogla da odgovori istorijskom zadatku, kakav je imala u prošlosti, i koji sigurno treba da ima u budućnosti. Danas, kada se treba vratiti do temelja, opština Zeta treba da dobije posebno mjesto u Crnoj Gori”, rekao je Mandić.

Poslanik Pravne Crne Gore Marko Milačić naveo je da bi se, usvajanjem zakonskih izmjena, ukinulo zakonsko pravo građana Zete da biraju.

“Ustavni sud je kazao da je odlaganje lokalnih izbora bilo neustavno, što znači da građani Zete u ovom trenutku imaju stečeno pravo da glasaju na njima”, rekao je Milačić.

On je kazao da su poslanici GP URA primorani da podrže DPS u, kako je rekao, anti-zetskom zakonu, kako bi ih umilostivili da 19. avgusta ne glasaju protiv Vlade Dritana Abazovića.

“Ne bi me čudilo da DPS povuče taj prijedlog”, naveo je Milačić.

Predsjednik kluba albanskih poslanika Genci Nimanbegu rekao je da su sve partije za samostalnost opštine Zeta, ali da istovremeno imaju dijametralno suprotna izlaganja.

“Bilo bi očekivano da građani jednog područja kojima se zakonskim predlogom daje samostalnost, tačnije punopravnost. Ja sam za punopravnost opštine Zeta”, kazao je Nimanbegu.

On je dodao da je punopravnost jedne opštine svečani čin, dodajući da je Glavni grad dovoljno ekonomski snažan da na osnovu razvoja Podgorice, koristi ima Zeta.

“To potvrđuje opština Tuzi, koja sada ima budžet od šest miliona EUR, odnosno sedam miliona projektovano za ovu godinu”, rekao je Nimanbegu.

On je kazao da bi razgraničenje trebalo da bude institucionalan čin, a ne čin koji će da vodi do političkih konflikata.

“Bilo bi dobro da, prije usvajanja zakona, predlagači zakona i amandmana dugo i odgovorno razgovaraju”, zaključio je Nimanbegu.

