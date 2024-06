Živković: Neću dozvoliti da DPS uđe u bilo koju trulu koaliciju

Podgorica, (MINA) – Lider Demokrate partije socijalista (DPS) Danijel Živković poručio je da, dok je on na čelu te stranke, neće dozvoliti da DPS uđe u bilo koju trulu koaliciju koja će značiti smaknuće Crne Gore.

Živković je to kazao na otvaranju opštinske izborne konferenciji DPS Cetinje, koji je birao članove opštinskog odbora.

Govoreći o radu cetinjskog DPS-a, Živković je rekao da je uvjeren da će već na narednim izborima DPS biti dio vlasti.

“Radimo na suštinskim i sveobuhvatim reformamama i zato smo uvjereni da dobri rezultati ne mogu izostati”, rekao je Živković, saopšteno je iz DPS-a.

On je istakao da su danas, nažalost, u Crnoj Gori građanske i evropske snage u manjini, a većinu čine nacionalisti i populisti.

“I kada je oformljen Građanski pokret URA tada smo upozoravali da je to partija osnovana samo da bi dio suverenističkih glasova prenijela na tas nacionalizma”, rekao je Živković i dodao da su se u to uvjerili nakon 30. avgusta, kada je lider te partije pošao u koaliciju sa nacionalistima.

Prema riječima Živkovića, danas je Pokret Evropa sad (PES) takođe u čvrstom zagrljaju pogrešne politike.

“Završiće isto onako kako je završio Dritan Abazović. I svaka naredna politika koja uđe u koaliciju sa nacionalistima samo da bi po svaku cijenu bili vlast nastavice sa svadjom i nesporazumima”, naveo je Živković.

On je kazao da treba pogledati strukturu ljudi koji danas predstavljaju vladajuću politiku.

“Ministar Ivanović prije pet-šest godina je imao jedne izjave o NATO savezu, a onda je evoluira u najvećeg pobornika NATO saveza. Sjetite se izjava Andrije Mandića da treba otkopavati oružje sa planom da se destabilizuju prilike u Crnoj Gori”, podsjetio je Živković.

Kako je rekao, kada je DPS bio na vlasti nije se tako lako moglo obračunati sa Crnom Gorom.

“A šta se desilo poslije toga? Sjetite se borbe za Nikšić, koja je vođena iz Beograda, preko Pinka i Happy-ja, vođena novcem iz crnih fondova. Mislite li da se sa tim možete boriti ravnopravno”, kazao je Živković, navodeći da ipak nije pukla kičma građanske Crne Gore.

On je naveo da se premijer Milojko Spajić priprema da uradi možda i gore stvari, nego Dritan Abazović.

“Abazović je prodao, potpisivanjem Temeljnog ugovora, duhovno i sakralno nasljeđe Crne Gore, a Spajić bi finalno da se obračuna sa Crnom Gorom, da potpiše sporazum i omogući dvojno državljanstvo”, kazao je Živković.

On je naglasio da, dok je na čelu DPS-a, nikada neće dozvoliti da ta partija uđe u bilo koju trulu koaliciju koja će značiti smaknuće Crne Gore.

“Na sve što se dešava u našem društvu treba odgovoriti i u Skupštini i van nje, pa koliko god da nas ima”, rekao je Živković.

Kako je ocijenio, parcelizacija opozicione političke scene je nešto što je smišljeno u Beogradu.

“Otupiti ili oslabiti jak građanski otpor da bi se na kraju došlo do onoga što su zacrtali. Otuda i stalno insistiranje da je jedino bitno kakav nam je životni standard, sve druge teme iz bezbjednosti, zdravstva, obrazovanja nisu vazne”, istakao je Živković.

On je kazao da tom pričom anasteziraju dio javnosti dok ne završe svoj posao, ali da to DPS nikako neće dozvoliti.

“Mrcvare nas sa svojim neslogama, obmanama i ucjenama. Kad dođu do vlasti ne znaju šta će sa njom. Primjer Podgorice, za godinu dana nema dogovora i razgovora. U Beranama ista stvar. U Tivtu isti problem. U Budvi ne mogu da se dogovore oko vlasti”, naveo je Živković.

Kako je kazao, njihova mjera demokratije je takva da se može očekivati da se ubuduće sjednice lokalnih parlamenata održavaju uz prisustvo naoružanih osoba koje će sugerisati odbrnicima šta treba da glasaju.

“Mi moramo skinuti odijela i ići u svaki grad, razgovarati sa ljudima. Mi smo se odlučili za suštinsku reformu i suočavanje sa greškama. Inovirani program DPS će doprinijeti toj borbi, ponudićemo nešto novo i drugačije”, rekao je Živković.

On je istakao da će institucijonalna nadogradnja, temeljna reforma bezbjednosnog sistema, reforma obrazovanja, sistema zdravstva i ekonomski program biti zasnovani na zdravim i realnim osnovama.

“Naučili smo lekciju, moramo popraviti sve slabe tacke sistema”, zaključio je Živković.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS