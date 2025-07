Uhapšena zbog sumnje da je svoju djecu tjerala da prose

Podgorica, (MINA) – Rožajska policija uhapsila je D.H. (27) državljanku Srbije sa stalnim prebivalištem u Beranama, osumnjičenu da je tjerala dvoje svoje maloljetne djece da prose, kazali su iz Uprave policije.

Navodi se da je rožajska policija u petak, na gradskom trgu, uočila da žena zloupotrebom povjerenja i odnosa zavisnosti, eksploatiše svoju maloljetnu djecu od šest godina i deset godina.

“U cilju prinudnog rada i prosjačenja, u više ugostiteljskih objekata i na samom trgu u Rožajama, primoravajući ih da joj kasnije predaju dobijeni novac”, dodaje se u saopštenju.

Iz policije su rekli da je žena dovedena u službene prostorije i da je utvrđeno da je riječ o D.H. iz Srbije sa stalnim prebivalištem u Beranama.

“I D.H. je po nalogu postupajućeg tužioca u Višem državnom tužilaštvu u Bijelom Polju uhapšena zbog sumnje da je izvršila krivično djelo trgovina ljudima”, kazali su iz policije.

