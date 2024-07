Živković će prisustvovati sastanku sa Milatovićem

Podgorica, (MINA) – Lider Demokratske partije socijalista (DPS) Danijel Živković prisustvovaće sastanku koji je inicirao predsjednik Crne Gore Jakov Milatović.

To su saopštili iz DPS-a na društvenoj mreži X.

Milatović je pozvao lidere parlamentarnih partija na sastanak sjutra u Podgorici, kako bi ih informisao o zaključcima razgovora koje je imao u Briselu sa partnerima iz Evropske unije.

Demokratska narodna partija (DNP) i Pokret Evropa sad (PES) ranije danas su saopštili da neće učestvovati na sastanku sa Milatovićem.

Lider DNP-a Milan Knežević rekao je da neće prisustvovati sastanku zbog, kako je kazao, sve naglašenijih razlika sa Milatovićem koje dovode u pitanje ljudsko partnerstvo koje su izgradili za vrijeme drugog kruga predsjedničkih izbora.

Iz PES-a su poručili da neće učestvovati na sjutrašnjem sastanku jer ne žele da svjedoče prekoračenju ustavnih nadležnosti Milatovića.

