Zirojević predaje u proceduru Rezoluciju o osudi zločina Izraela u Palestini

Podgorica, (MINA) – Poslanik Socijaldemokrata (SD) Nikola Zirojević najavio je da će u ponedjeljak u skupštinsku proceduru predati Rezoluciju o osudi zločina Izraela u Palestini, kojom se najoštrije osuđuje neselektivno bombardovanje civila u Pojasu Gaze.

Zirojević je na konferenciji za novinare kazao da je danas pospisao Rezoluciju koju je predložio Pokret solidarnosti sa Palestinom.

Rezoluciju će, kako je naveo, isključivo iz tehničkih razloga, jer pisarnica Skupštine ne radi vikendom, predati u proceduru u ponedjeljak.

Zirojević je rekao da, iako je Rezolucija za samo 48 sati dobila preko sedam hiljada potpisa ngrađana, ni to nije bilo dovoljno da je nadležni skupštinski odbori razmatraju.

„Već su, iz nekih razloga, oni naveli jedno dosta čudno obrazloženje da Rezolucija, bez obzira na to što je prošla kroz institut epeticija i dobila potreban broj potpisa, mora imati potpisnika“, rekao je Zirojević, saopšteno je iz SD-a.

Kako je ocijenio, time se u potpunosti obesmislio institut epeticija.

„I demotivisali su se građani da i u bilo kojem drugom slučaju koriste ovaj institut koji im je omogućavao da predlože ona ili zakonska rješenja, ili, u ovom slučaju inicijativu ili rezoluciju za koju su smatrali da bi bilo korisno da se razmatra u Parlamentu”, rekao je Zirojević.

Zirojević je kazao da smatra da je, kao predstavnik građana u parlamentu, dužan da Rezoluciju stavi u proceduru i svojim potpisom omogući da se na nadležnim skupštinskim odborima i na plenumu, o njoj razgovara.

On je zahvalio za sada jedinom klubu poslanika koji je otvoreno najavio podršku Rezoluciji – klubu poslanika Demokratske narodne partije.

Zirojević je dodao da očekuje da će, svi zajedno u Parlamentu, oko teme koja je najmanje politička, a više se tiče elementarnih ljudskih prava, razgovarati i da će iz Skupštine Crne Gore biti poslata snažna poruka da Crna Gora ne podržava stravične scene koje se svakog dana mogu gledati iz Gaze.

On je saopštio da Rezolucijom Skupština Crne Gore najoštrije osuđuje neselektivno bombardovanje civila u pojasu Gaze, prilikom kojeg je ubijeno preko 32 hiljade Palestinaca, od čega preko 23 hiljade žena i djece.

„Skupština Crne Gore apeluje se na organe vlasti Izraela da hitno zaustavi vojna dejstva i prekine akt agresije kojim se uništavaju brojni civilni, medicinski, vjerski i drugi objekti i ugrožavaju životi preko dva miliona ljudi naseljenih na teritoriji Gaze“, navodi se u Rezoluciji, rekao je Zirojević.

On je istakao da se Rezolucijom pozivaju Ujedinjene nacije (UN), OEBS i druge relevantne međunarodne organizacije, ostale države, a posebno članice Evropske unije (EU) i NATO da iskoriste sva moguća diplomatska, politička i ekonomska sredstva u cilju odvraćanja Izraela od daljeg nastavka agresivnih dejstava na palestinski narod.

U Rezoluciji se pozivaju Vlada Crne Gore i svi politički i društveni subjekti u Crnoj Gori da osude akt agresije čije posljedice mogu biti nesagledive po svjetski mir i bezbjednost i iskazuje se najdublje saosjećanje sa narodom Palestine koji se trenutno suočava sa najvećim izazovima i patnjama od početka trajanja vojne agresije Izraela.

U obrazloženju Rezolucije osuđuje se i napad Hamasa u kojem je ubijeno oko 1,2 hiljadeIzraelaca, nakon čega je, kako je navedeno, nastupilo neselektovano bombardovanje civila u pojasu Gaze.

Navodi se da je preko 80 odsto škola u Gazi oštećeno ili u potpunosti uništeno, da su bombardovane 32 od ukupno 36 bolnica u Gazi, uključujući i ambulante i vozila hitne pomoći.

Dodaje se da je uništeno ili neuslovno za život oko 100 hiljada stambenih objekata od ukupno procijenjenih oko 220 hiljada, a uništena se ili oštećena 293 vjerska objekta, kao i gotovo 200 objekata od istorijskog značaja.

Ističe se i da se pojas Gaze suočava sa nestašicom hrane, pijaće vode, energenata, električne energije i drugih namirnica, što aktivno dovodi do smrti civilnog stanovništva.

U obrazloženju Rezolucije navodi se i da su djelovanje Izraela osudile brojne države članice EU, uključujući i visokog predstavnika EU za vanjsku politiku i bezbjednost, Žozefa Borelja, kao i da je neslaganje sa vojnim aktivnostima Izraela u pojasu Gaze izrazio i američki predsjednik Džozef Bajden.

