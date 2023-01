Zeković: Abazović da inicira skraćenje mandata Skupštine

Podgorica, (MINA) – Socijaldemokratska partija (SDP) pozvala je premijera Dritana Abazovića da inicira skraćenje mandata Skupštine, navodeći da će to doprinijeti dijalogu i izboru sudija Ustavnog suda.

“Nakon što je Abazović javno saopštio da je formiranje Lekićeve vlade za njega “zavšena epizoda”, a njegovoj Vladi je izglasano nepovjerenje, pozivamo ga da u skladu sa članom 84 stavom četiri Ustava inicira skraćenje mandata Skupštine”, navodi se u saopštenju potpredsjednika SDP-a Bojana Zekovića.

Zeković je rekao da bi se tako zaustavilo “antievropsko srljanje” i da bi se stvorili uslovi za konsolidaciju institucija.

“Skraćenje mandata Skupštine doprinijeće dijalogu i izboru sudija Ustavnog suda, jer svi imaju interes da dobiju legitimno izabrane predstavnike u Skupštini, a građani da na demokratskim izborima opredijele politički put”, naveo je Zeković.

Kako je kazao, u svakom društvu čija je politička večina duboko delegitimisana izglasavanjem nepovjerenja dvijema vladama za godinu, blokiranjem evropskih integracija i institucionalnim kolapsom, gdje glavnog pemijerovog “borca protiv korupcije” Tužilaštvo sumnjiči za prodaju oduzetih cigareta, jedino moguće rješenje je vraćanje mandata građanima.

Zeković je istakao da SDP dvije godine insistira na otvaranju iskrenog dijaloga, kako bi dobili Ustavni sud koji je iznad bilo koje političke većine.

