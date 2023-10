ZBCG: DPS prihvata popis jedino ako je u vlasti

Podgorica, (MINA) – Demokratska partija socijalista (DPS) popise stanovništva prihvata jedino ako je u vlasti ili ukoliko je organizator tog procesa, ocijenili su iz koalicije Za budućnost Crne Gore (ZBCG).

“Nakon današnje odluke DPS-a da pozove svoje članstvo na bojkot popisa, smatrali smo za shodno da ih podsjetimo kako su uvijek govorili da je za njih država Crna Gora sve i da joj bezuslovno vjeruju”, navodi se u saopštenju koalicije ZBCG.

Oni su kazali da ko vjeruje u državu, vjeruje i u popise stanovništva te države.

“DPS prihvata popise stanovništva, jedino i isključivo, ukoliko su oni na vlasti ili ukoliko su oni organizatori istog. Svi drugi popisi za njih su „osvajački i velikosrpski“”, ocijenili su iz ZBCG.

Kako su kazali, DPS bi, ako voli Crnu Goru toliko koliko ovih dana saopštava, trebalo da svojim pristalicama kaže da bojkotom popisa bojkotujuju sopstvenu državu i da je time slabe.

Iz ZBCG su kazali da se bojkotom onemogućava da država sazna od čega je satkana, ko u njoj živi, kako žive i na kraju, koliko je stanovnika, upravo zbog vladavine DPS-a, napustilo Crnu Goru i otišlo u svijet, trbuhom za kruhom.

“Zar se DPS, koji je uz „Odu radosti“ najavljivao evropsku budućnost Crne Gore, sada uz „posmrtni marš“ odriče Evrope, jer upravo ovaj popis će biti sproveden po evropskim standardima, što je rekao i sam Eurostat”, naveli su iz ZBCG.

Kako su rekli, ukoliko u DPS-u smatraju da znaju bolje od Eurostata i ako nijesu zadovoljni činjenicom da je Eurostat decidno saopštio da je Monstat potpuno spreman da nezavisno sprovede popis, za razliku od 2003. i 2011, bilo bi pošteno da makar kažu šta u metodologiji popisa koju je dostavio Monstat nije evropski i na koji način to treba popraviti.

Iz ZBCG su kazali da je DPS-u izgovor da popis neće biti dovoljno kontrolisan, ali uporno odbija da od Monstata traži da se njegovim predstavnicima omoguće mehanizmi kontrole.

“To su mogli tražiti još u decembru prošle godine, kada je njihov predsjednik Milo Đukanović potpisao Zakon o popisu”, kaže se u sapštenju.

Navodi se da je DPS mogao tražiti mehanizme kontrole i u junu, kada je Monstat saopštio da će popis biti održanod 1. do 15. novembra.

Iz ZBCG su ocijenili da je svim građanima jasno da su sve to izgovori i da je jedini razlog bojkota popisa “nastavljanje radikalizacije Crne Gore od strane Mila Đukanovića”.

“Ono što treba učiniti kristalno jasnim za sve koji pozivaju na bojkot – onaj ko poziva na aktivnosti protiv zakona, radi protiv svoje države”, rekli su iz ZBCG.

Oni su upitali da li će DPS i njihovi sateliti snositi odgovornosti koje nosi bojkot popisa, prije svega krivične prijave i novčane kazne koje će neminovno dobiti građani koji ih poslušaju.

“Milo Đukanović zapravo ne priznaje Crnu Goru kao nezavisnu državu. On je priznaje samo kao svoj privatni feud, u kojoj je samo on „kralj“. Sada kada je takva ideja daleka prošlost i kada su građani Crne Gore slobodu udahnuli punim plućima, on hoće da sve sruši i pobjegne. Naravno, to mu neće poći za rukom”, kazali su iz ZBCG.

