Podgorica, (MINA) – U Skupštini Crne Gore je završena rasprava za izbor članova Sudskog savjeta iz reda uglednih pravnika, o kojima će poslanici glasati naknadno.

Za Sudski savjet predložena su četiri kandidata, a da bi bili izabrani potrebna je podrška dvije trećine poslanika.

Poslanik Demokratske Crne Gore i predsjedavajući Odbora za politički sistem, Momo Koprivica, pravosuđe i upravu, kazao je da je čitava procedura izbora četiri ugledna pravnika za članstvo u Sudskom savjetu, sprovedena u skladu sa ustavom i zakonom, kao i da je bila transparentna.

“Vođenje ovog procesa je složen i izazovan zadatak, ali su ga članovi Odbora sproveli na kredibilan način. Na žalost, pojedinim političkim potezima izvan Odbora dolazilo je do narušavanja slike samih kandidata kada je u pitanju nepristrasno postupanje”, rekao je Koprivica.

Poslanik Demokratske partije socijalista (DPS) Andrija Nikolić naveo je da ostaje žal što se, o članovima Sudskog savjeta, raspravlja u sjenci inicijative za izglasavanje nepovjerenja Vladi.

On je dodao da se u DPS-u bore za Crnu Goru u Evropskoj uniji (EU), jer je to interes građana.

“Ovo je šansa da, kroz izbor članova Sudskog savjeta, učinimo izvještaj Evropske komisije pozitivnim. Ta šansa je ugrožena činjenicom da je Vlada uvela u politički život temu koja nema veze sa EU integracijama”, rekao je Nikolić.

On je rekao da će DPS glasati onako kako je glasao na Odboru za politički sistem, pravosuđe i upravu, sa punom sviješću da njihovh 29 poslanika treba da opredijeli kvalifikovanu većinu, koja će ubrzati izbor članova Sudskog savjeta.

“Obaveza pridruživanja Crne Gore EU upućuje da radimo tamo gdje to od nas to očekuju građani i da pronađemo rješenja”, naveo je Nikolić.

On je rekao da je EU, nakon rata u Ukrajini, potrebna uspješna priča u regionu, dodajući da najbolje performase za to ima Crna Gora.

Kako je naveo, rad na evropskoj agendi podrazumijeva zanemarivanje partikularnih interesa.

Komentarišući najavu Demokratskog fronta (DF) da će sjutra predati inicijativu za smjenu predsjednice Skupštine Danijele Đurović, kao i za izglasavanje nepovjerenja Vladi premijera Dritana Abazovića, Nikolić je kazao da sugeriše da je Vlada pala i da nema politički legitimitet.

Odgovarajući na pitanje poslanika DF-a Milana Kneževića da li to znači da će DPS povući inicijativu za izglasavanje nepovjerenja Vladi o kojoj će se u Skupštini raspravljati 19. decembra, on je Kneževiću poručio da ne brine za inicijative DPS-a.

“Inicijativa je aktivirana da bismo provjerili rasopoloženje parlamenta o Vladi Dritana Abazovića. Ohrabrujem Vas da nastavite putem kojim ste krenuli, a dobrodošli ste da budete dodatna podrška našoj inicijativi”, naveo je Nikolić.

Poslanik Demokratskog fronta (DF), Milun Zogović rekao je da u Skupštini sve više odluka koje imaju elementarnu krizu legaliteta, jer su, kako je ocijenio, prekršeni Poslovnik i Ustav prilikom zakazivanja sjednice.

On je naveo da se od poslanika očekuje da budu kooperativni i da podrže kandidate koje “nameće većina pod dirigentskom palicom DPS-a”.

“Iako znate da nemate tri petine, napravili ste listu od četiri kandidata ne želeći konsenzus sa opozicijom. Potvrđujete da vam je najmanje stalo do evropskog puta”, ocijenio je Zogović.

On je kazao da, ukoliko se podnese inicijativa pred nadležnim organima, kompletna procedura će biti poništena.

Poslanica Socijalističke narodne partije (SNP) Milosava Paunović rekla je da građani više ne vjeruju da će pravdu naći u sudovima.

“Svima nama su puna usta evropskog puta a nemamo volju da riješimo glavnu prepreku za ulazak u EU, odnosno stanje u našem pravosuđu i korupciju”, kazala je Paunović.

Ona je rekla da sada treba “staviti karte na sto” i deklaisati se za ulazak u EU, deblokirati pravosuđe i izabrati četiri člana Sudskog savjeta.

Komentarišući navode da četri kandidata “idu na ruku DPS-u”, ona je navela da to nije istina.

“Svi dobro znamo da nijesmo jedini konstituenti u parlamentu i da se mora napraviti kompromis. Preglasavamo se, igramo političke igre i sve vrijeme imamo status kvo /status quo/, odnosno blokadu evropskog puta”, kazala je Paunović.

Ona je poručila kako se nada da će DF održati svoju riječ u pogledu podrške izboru članova Sudskog savjeta, nakon što se potpisao Temeljni ugovor.

Poslanik Demokratske Crne Gore Boris Bogdanović rekao je da lista kandidata za članove Sudskog savjeta nastala po sistemu “ja tebi, ti meni”.

“Sudski savjet ili prodavnica presuda. Šta danas imamo? Plaćanje oprosta kao u srednjem vijeku“, naveo je Bogdanović.

On je kazao da se vrlo vjerovatno danas na sjednici Skupštine “ne može spriječiti upliv politike”.

Poslanik Građanskog pokreta (GP) URA Miloš Konatar rekao je da, ako postoji nešto oko čega se može postići konsenzus, onda je to evropska budućnost Crne Gore.

“Da bismo to ispunili, pred nama je jedan od tri velika cilja kako bismo zaključili uspješno pregovore sa EU. Svi, kojima su usta puna Evrope, normalno da će podržati izbor članova Sudskog savjeta”, naveo je Konatar.

On je rekao da je interes građana da se izglasa Sudski savjet i da Crna Gora bude naredna članica EU.

“Upravo zbog toga, bez obrzira na naša neslaganja jeste evropska budućnost Crne Gore, ako to hoćemo, danas ćemo glasati za izbor članova Sudskog savjeta”, poručio je Konatar.

Poslanica Pokreta za promjene (PZP) Branka Bošnjak je rekla da nije postojala politička volja da svi zajedno dogovore listu kandidata za izbor članova Sudskog savjeta.

“Ja sam članica Odbora, niko o dvotrećinskoj većini sa mnom pričao nije. Vidjela se igra, dogovor i trgovina”, kazala je Bošnjak.

Ona je rekla da je postojalo bar deset ljudi koji su mogli da imaju podršku dvije trećine poslanika.

“Oni koji su na ovakav način došli do liste su kočničari EU puta”, kazala je Bošnjak.

Poslanik Bošnjačke stranke (BS) Suljo Mustafić rekao je da BS smatra da je riječ o ljudima sa respektabilnim biografijama, dodajući da kandidati imaju podršku te stranke.

“Očekujemo da će Sudski savjet eliminisati trule daske ali i ubrzati piroritete u radu sudske vlasti”, naveo je Mustafić.

Poslanik Socijaldemokrata (SD) Ivan Brajović je ocijenio je kako je procedura za izbor kandidata urađena na korektan način, navodeći da ne vjeruje da će ijedan kandidat imati dvotrećinsku podršku.

“Znači, mi nijesmo pokazali sposobnost, a imamo vrlo kvalitetno sprovedenu proceduru. Kakvu to poruku šaljemo, kad svi kažu da je ovdje bilo referentnih kandidata?”, pitao je Brajović.

On je najavio da će, tokom glasanja, podršku SD-a imati kanditati Radoje Korać i Nebojša Vučinić.

Poslanik Socijaldemokratske partije (SDP) Adnan Striković, rekao je da je malo vjerovatno da će se danas, prilikom glasanja, postići dvotrećinska većina, dodajući da ostaje šansa da u drugom krugu dobije tropetinska većina.

“Imamo šansu da donesemo odluke koje bi nakon dugo vremena otkočile evropski put Crne Gore”, poručio je Striković.

Poslanik DF-a Andrija Mandić rekao je da u tom političkom savezu žele da se izaberu nosioci pravosudnih funkcija koji će imati podršku više od dvije trećine poslanika.

“Posljednjeg dana jula, na brzinu se organizovala sjednica Odbora i odlučilo se, suprotno dogovoru, da se ide sa ova četiri kandidata. Mi nećemo učestvovati u tome dok se svi ne dogovorimo. Večeras nećemo podržati nijednog člana Sudskog savjeta”, rekao je Mandić.

Poslanica GP URA Božena Jelušić rekla je da izgleda kako nikome nije suštinski stalo da se odblokira put ka EU, dodajući da u Crnoj Gori “niko nikome ne vjeruje i traži se kristalna čistoća svakog izabranog člana”.

“A ako ne odgovara nama, onda on nije kristalno čist. Ovo govori da te kristalne čistoće nema, pa znači li to da ne treba da imamo Sudski savjet? Ne vidim trenutak u kome se ljudi koji ovdje sjede mogu dogovoriti”, navela je Jelušić.

Ona je kazala da su se prilikom izbora uglednih pravnika za Sudski savjet “konačno pomiješale karte”.

“Možda i ja imam svoje preference kad su u pitanju kandidati. I pošto svi imamo preference, znači li to da nećemo ni za koga glasati?”, navela je Jelušić.

Poslanik PZP-a Branko Radulović kazao je d ko glasa za ove kandidate, glasa protiv EU.

“Sudski savjet je samo jedan organ u složenom postupku. Da bi napravili tranziciju morate da uradite lustraciju koju smo sto puta predlagali. Nije bilo političke volje”, dodao je on.

Radulović je kazao da su tri kandidata “puleni (Vesne) Medenice”, i da “tri porodice drže sudstvo”.

On je naveo da je na spisku bilo dobrih kandidata, ali da zbog politike nijesu izabrani.

