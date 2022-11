Vukčević: Sjednica Izborne komisije iduće sedmice

Podgorica, (MINA) – Sjednica Izborne komisije Glavnog grada biće održana tokom naredne sedmice, kazao je Televiziji Vijesti predsjednik tog tijela Veselin Vukčević.

On je rekao da će glavna tačka sjednice biti izjašnjavanje povodom tri prigovora koje je nekoliko članova iz dosadašnje podgoričke opozicije podnijelo 4. novembra.

Vučkević je ponovio da utvrđivanja konačnih rezultata lokalnih izbora neće biti dok god se Ustavni sud ne izjasni o 14 žalbi podnijetih na izborni proces, prenosi portal Vijesti.

Državna izborna komisija (DIK) u petak je, po zahtjevu pokreta Evropa sad, ocijenila da je Vukčević, na insistiranje većine članova, dužan da zakaže sjednicu podgoričke izborne komisije.

Iz DIK-a su potvrdili Vukčevićev stav da se konačni rezultati ne mogu proglasiti dok god Ustavni sud ne da mišljenje na podnijete žalbe.

