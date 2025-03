Vukčević: Opozicija pita VK je li penzionisanje Đuranović neustavno

Podgorica, (MINA) – Predstavnici opozicije očekuju da Venecijanska komisija (VK) odgovori da li su postupanje Ustavnog odbora i Zaključak o penzionisanju sutkinje Ustavnog suda Dragane Djuranović, formalno neustavni, saopštio je advokat i redovni profesor na Pravnom fakultetu, Miloš Vukčević.

Tekst pisma u kojem se traži mišljenje VK, na kojem su radili Vukčević ispred opozocije i ministar pravde Bojan Božović kao predstavnik parlamentarne većine, danas je usaglašen i sjutra će biti poslat VK nakon što bude preveden na engleski jezik.

Vukčević je podsjetio da će VK biti postavljena dva pitanja, jedno u ime parlamentarne vecine i jedno u ime opozicije.

„Predstavnici opozicije očekuju da VK odgovori da li je prekršen član 154 stav 3 Ustava Crne Gore, odnosno da li je postupanje Ustavnog odbora Skupstine i Zaključak o penzionisanju (ispunjavanju uslova za starisnu penziju) sutkinje Đuranović, formalno neustavan“, naveo je Vukčević u izjavi dostavljenoj agenciji MINA.

Kako je rekao, predstavnici opozicije očekuju da VK odgovori i da li je i akt konstatacije predsjednika Skupštine takođe neustavan.

Vukčević je zahvalio lideru Demokratske partije socijalista Danijelu Živkoviću i opoziciji na ukazanom povjerenju, kao i Božoviću na dobroj i intezivnoj saradnji.

„Nakon sto se sjutra uputi Zahtjev potrebno je i svu dokumentaciju koja je pratila slučaj prestanka funkcije sutkinje Đuranović prevesti i blagovremeno dostaviti VK, kako bi ista imala uvid u dokumentaciju koja je od značaja za davanje njenog mišljenja“, istakao je Vukčević.

On je dodao da očekuje da VK po hitnom postupku donese mišljenje.

U ime parlamentarne većine pitanje će biti da li u slučaju nespornog nastupanja razloga za prestanak funkcije zbog ispunjenosti uslova za starosnu penziju, shodno članu 154 stav 1 Ustava, sudiji Ustavnog suda prestaje funkcija i onda kada taj sud ne utvrdi očiglednu ispunjenost uslova za prestanak funkcije na sjednici te sudske instance.

„Da li je utvrđivanje razloga za prestanak funkcije na sjednici Ustavnog suda samo deklarativnog karaktera“, dodaje se u pitanju.

VK će biti pitana i da li je Ustavni odbor djelovao van okvira svojih nadležnosti, kada je na osnovu dopisa predsjednice Ustavnog suda, kao odgovora na upit o godinama života i staža svih sudija, usvojio zaključak da su u slučaju sudije Đuranović nastupili razlozi za prestanak funkcije zbog ispunjenja uslova za starosnu penziju.

