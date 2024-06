Vukčević direktor UIKS-a

Podgorica, (MINA) – Vlada je danas imenovala Darka Vukčevića za direktora Uprave za izvršenje krivičnih sankcija.

Vlada je na današnjoj sjednici imenovala Savjet za prava osoba sa invaliditetom na čelu sa potpredsjednikom Vlade za rad, obrazovanje, zdravstvo i socijalu Srđanom Pavićevićem.

Iz Vlade je saopšteno da je za vršioca dužnosti generalnog direktora Direktorata za strateško planiranje u Ministarstvu sporta i mladih određen Stevan Đurišić.

Sonja Radović Jelovac i Tatjana Ćalasan razriješene su sa pozicije članica Savjeta Javne ustanove Muzej savremene umjetnosti Crne Gore, dok je na tu funkciju imenovana Natalija Čađenović.

Navodi se da je Vlada razriješila direktora Crnogorske kinoteke Gorana Bjelanovića i na tu funkciju imenovala Pavla Simonovića.

Vlada je odredila Dragutina Kalezića za vršioca dužnosti generalnog direktora Direktorata za normativne poslove i praćenje primjene propisa iz oblasti zdravstvene zaštite u Ministarstvu zdravlja.

Na današnjoj sjednici za savjetnika potpredsjednika Vlade za politički sistem, pravosuđe i antikorupciju imenovan je Vladan Raičević.

