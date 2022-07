Vlada ima podršku evropskih partnera da ubrza pristupanje EU

Podgorica, (MINA) – Vlada ima podršku evropskih partnera da ubrza pristupanje Crne Gore Evropskoj uniji (EU), kazala je crnogorska ministarka evropskih poslova Jovana Marović.

Kako je saopšteno iz Generalnog sekretarijata Vlade, Marović je na sjednici Odbora za evropske integracije rekla da aktuelni momenat ide na ruku Crnoj Gori, prije svega zato što Vlada ima podršku evropskih partnera.

„Ona je najinkluzivnija do sada i svi signali koje dobijamo je da, bez obzira na različitite orijentacije političkih partija koje su u Vladi, postoji jedinstvena želja i cilj svih partija da ubrzamo proces evropske integracije“, navela je Marović.

Ona je kazala da drugi bitan faktor predstavlja geopolitički kontekst.

Marović je navela da Crna Gora neće imati olakšice na putu evropskih integracija, ali da EU ima drugačiji tretman u odnosu na države kandidate, da je prisutnija na terenu i ozbiljnije shvata cijelu situaciju koja je nastala uslijed rata u Ukrajini.

Kako je navela, treći element, bitan za Crnu Goru, je da je procesu proširenja potrebna neka vrsta revitalizacije.

Prema riječima Marović, Crnu Goru, koja je najviše odmakla u procesu, svi posmatraju kao potencijanu uspješnu priču, koja je potrebna i samoj EU da bi pokazala da je proces proširenja živ.

Marović je kazala da je u prethodnih skoro stotinu dana rada Vlade napravljen mini akcioni plan za rješavanje preostalih obaveza u pregovaračkim poglavljima 23 i 24 sa vremenskim okvirom do 1. oktobra.

Ona je podsjetila da je uspostavljen Savjet za vladavinu prava, koji ima i predstavnika nevladinog (NVO) sektora, i da je započeta rekonstrukcija kompletne pregovaračke strukture.

Kako je kazala, na sljedećoj sjednici Vlade očekuje se donošenje odluka o pregovaračkoj strukturi, kao i o radnim grupama za poglavlja 23 i 24, dok će ostale odluke biti donijete u septembru.

„Sam princip po kojem cijeli taj proces rekonstruišemo i ubrzavamo jeste da vrednujemo princip zasluga”, navela je Marović.

Ona je dodala da im je stručnost na prvom mjestu.

“Želimo da čuvamo institucionalnu memoriju, zadržimo sve kadrove koji su od početka u procesu pregovora, ali naravno, cilj nam je da dovedemo i mlade kadrove koji će proces izvesti do kraja i unaprijediti pregovaračku strukturu“, rekla je Marović.

Ona je istakla da je 43. Vlada formirana da bi ubrzala proces evropske integarcije Crne Gore.

“Uspostavljanjem Ministarstva evropskih poslova, nakon deset godina pristupnih pregovora, koordinaciju smo podigli na viši nivo”, dodala je Marović.

Ministarstvo, kako je navela, koordinira radom svih institucija i samom pregovaračkom strukturom.

Govoreći o sprovođenju Ipe, Marović je kazala da je usvojen okvirni sporazum za korišćenje Ipa III sredstava, kao i da su imenovani nacionalni IPA koordinator i nacionalni službenik za ovjeravanje .

Ona je, govoreći o inicijativi Otvoreni Balkan, navela da će Ministarstvo evropskih poslova biti koordinator radne grupe.

Kako je dodala, u toku je proces identifikacije institucija koje će da čine radnu grupu, a biće raspisan i konkurs za dva predstavnika nevladinih organizacija.

