Vanredni izbori doprinijeli bi razjašnjenju situacije

Podgorica, (MINA) – Održavanje prijevremenih parlamentarnih izbora bila bi dobra odluka, koja bi doprinijela razjašnjenju situacije i dobijanju proevropske vlade, ocijenio je ambasador Austrije u Crnoj Gori Karl Miler u razgovoru sa crnogorskim predsjednikom Milom Đukanovićem.

Đukanović je, kako je saopšteno iz Službe za informisanje predsjednika, visoko ocijenio kvalitet odnosa dvije države uz zahvalnost za svestranu podršku Austrije, kao i dobru percepciju potreba Zapadnog Balkana i podršku njegovoj evropeizaciji i evropskoj perspektivi.

Navodi se da je, cijeneći da Crna Gora i Austrija imaju veoma dobre odnose, potvrdio interes za dalje unapređenje ekonomske i ukupne saradnje.

„Uz uvjerenje da će Crna Gora kroz realizaciju predsjedničkih i parlamentarnih izbora doći do stabilne i kompetentne izvršne vlasti, i nastaviti sa procesom intenzivnog demokratskog razvoja bliskom članstvu u EU, iskazao je uvjerenje u, kao i do sada, snažnu podršku Austrije Crnoj Gori i regionu“, kaže se u saopštenju.

Miler je, uz ocjenu o kompleksnosti političke situacije u Crnoj Gori, istakao da je uvjeren da su svi politički akteri razumjeli važnost momenta.

Kako je rekao, vjeruje i da postoji dovoljno odgovornosti o značaju izbora sudija i konačnom stavljanju Ustavnog suda u punu funkciju kroz kompromis i izbor četvoro sudija u prvom krugu glasanja, posebno imajući u vidu predstojeće predsjedničke izbore i niz upitnih odluka u odnosu na Ustav i ustavna načela donijetih u prethodnom periodu.

„Ostaje nada da će se sudije izabrati i da će sve biti spremno za izbore“, kazao je Miler.

Održavanje prijevremenih parlamentarnih izbora bi, dodaje, bila dobra odluka koja bi doprinijela razjašnjenju situacije i dobijanju proevropske vlade.

Đukanović je, uz saglasnost sa ambasadorom, ukazao na važnost institucionalnog očuvanja zemlje, i ključni interes dobijanja kompetentne i nacionalno odgovorne vlade do koje se može doći samo organizovanjem parlamentarnih izbora.

„Podrška prijatelja kao što je Austrija uvijek je dobrodošla kako bi se Crna Gora stabilizovala i nastavila evropski put“, zaključio je Đukanović.

