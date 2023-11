Uvećane naknade za popisivače

Podgorica, (MINA) – Vlada je danas izmijenila Odluku o visini i rasporedu sredstava popisnim komisijama za finansiranje popisa stanovništva, domaćinstava i stanova.

Iz Vlade su kazali da je osnovi razlog za donošenje izmjene odluke potreba da se obezbijedi dovoljan broj učesnika u popisu, dodatnom stimulacijom, odnosno povećanjem nadoknade za njihov rad.

“Naknade se povećavaju predsjedniku, članu popisne komisije, instruktoru i popisivaču, a ukupna sredstva za tu namjenu iznosiće do 6.560.755 EUR”, navodi se u saopštenju.

Odluka će, dodaje se, stupiti na snagu danom objavljivanja u „Službenom listu Crne Gore”, kako bi se kroz raspisani javni oglas što prije obezbijedio dovoljan broj učesnika za uspješno izvršavanje poslova i zadataka u predstojećem popisu.

