Utvrđen redosled na glasačkom listiću za izbore u Podgorici

Podgorica, (MINA) – Redosljed lista na glasačkom listiću za lokalne izbore u Podgorici utvdila je danas žrijebom Izborna komisija Glavnog grada.

Izbori u Podgorici biće održani 29. septembra, a Opštinska izborna komisija potvrdila je 13 lista.

Prva na glasačkim listiću je lista “Vrijeme je za red – Stranka evropskog progresa – Duško Marković”, druga “Dr Vuk Kadić – Pokret naprijed – Za Podgoricu i porodicu”, a treća “Evropski savez – Podgorica za primjer – Boris Mugoša”.

Na glasačkom listiću pod brojem četiri je lista

“DPS – I riječju i djelom – dr Nermin Abdić”, peti je “Preokret – Ovako više ne može Srđan Perić”, a šesti Evropa sad – Demokrate- Još jače- prof. dr Saša Mujović”.

Sedma na glasačkom lističu je “Podgorička lista – Andrej Milović”, osma “Crnogorska evropska partija – Novak Adžić”, a deveta “Za budućnost Podgorice – Grad svih nas”.

Lista “Jakov Milatović – Za bolju Podgoricu” nalazi se na desetom mjestu, “Pokret podstanara Podgorica”

na 11, “U akciju, budi svoj, biraj CGA” na 12 , a

“Podgorica svih nas, BS” na 13 mjestu.

