Utvrđen predlog da Kentera bude na čelu ANB-a

Podgorica, (MINA) – Vlada je utvrdila predlog da se vršilac dužnosti direktora Agencije za nacionalnu bezbjednost (ANB), Savo Kentera imenuje za direktora te bezbjednosno-obavještajne službe.

Iz Vlade su saopštili da su razmotrili više kadrovskih pitanja.

Vlada je razriješila predsjednika Odbora direktora Aerodroma Crne Gore Nebojšu Đokovića, kao i članove Ognjena Jovovića, Branka Vukovića, Bora Todorovića i Eldina Dobardžića.

Eldin Dobardžić imenovan je za predsjednika Odbora direktora Aerodroma, dok su za članove tog Odbora izabrani Kemal Purišić, Slavko Vukčević, Momčilo Martinović i Nebojša Đoković.

Ivana Martinić imenovana je za vršiteljku dužnosti /v.d./ direktorice Uprave pomorske sigurnosti i upravljanja lukama.

Kako se navodi u dokumentu, Vlada je razriješila članove Izvršnog odbora Nacionalne turističke organizacije Ljiljanu Vuksanović, Nebojšu Rackovića i Milenu Jovetić.

Za članove tog tijela imenovani su Damir Davidović, Snežana Pekić i Miško Rađenović.

“Donijeto je rješenje o prestanku vršenja dužnosti v.d. generalne direktorice Direktorata za kulturnu baštinu i razvoj u oblasti kulturne baštine u ranijem Ministarstvu prosvjete, nauke, kulture i sporta Anite Lagator”, kazali su iz Vlade.

