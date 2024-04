Usvojen Zakon o upravljanju otpadom

Podgorica, (MINA) – Skupština je usvojila Zakon o upravljanju otpadom u kojem je, kako je saopšteno, akcenat stavljen na cirkularnu ekonomiju, kroz program proširene odgovornosti, selektivnog sakupljanja otpada i smanjenje njegovog odlaganja.

Ministar turizma, ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera, Vladimir Martinović, rekao je ranije da je prilikom izrade Predloga zakona akcenat bio na iskustvima zemalja Evropske unije (EU) u uspostavljanju efikasnog organizovanog sistema preuzimanja, sakupljanja i obrade otpada od proizvoda – ambalaže, električne i elektronske opreme, baterija i akumulatora vozila i guma.

On je kazao da je najbolja praksa EU, a koja je unesena u Predlog zakona, Program proširene odgovornosti proizvođača, koja za cilj ima mjere koje obezbjeđuju da proizvođači, odnosno uvoznici proizvoda snose odgovornost u čitavom životnom vijeku proizvoda koje stavljaju na tržištu.

„Ovo je jako bitno za Crnu Goru, koja uvozi veliki procenat proizvoda koji su obuhvaćeni sistemom proširene odgovornosti, jer se finansijska odgovornost za sakupljanja i zbrinjavanje tih proizvoda prenosi na uvoznike, odnosno proizvođače“, pojasnio je Martinović.

On je dodao da uvoznik, odnosno proizvođač, mora imati za cilj da mu se proizvod na kraju životnog vijeka vraća i da preuzme odgovornost za njegovu recikliranje, preradu ili odstranjivanje, što je i praksa u EU.

Martinović je naveo da je, u skladu sa EU Direktivom o smanjenju uticaja određenih plastičnih proizvoda na životnu sredinu, Predlogom zakona tretirano i pitanje otpada od plastičnih proizvoda za jednokratnu upotrebu i otpadnog ribolovnog alata koji sadrži plastiku.

„S obzirom na to da ima visok potencijal za recikliranje, obaveza iz pomenute Direktive, što je uneseno u Predlog zakona o upravljanju otpadom, je da se za taj otpad, u skladu s principom „zagađivač plaća”, propiše proširena odgovornost proizvođača kako bi se osiguralo odvojeno sakupljanje i recikliranje“, dodao je Martinović.

On je kazao da je Predlogom zakona predviđena mogućnost da se mali i srednji uvoznici priključe već postojećem organizovanom sistemu preuzimanja, sakupljanja i obrade otpada.

„U cilju prihvatanja standarda EU, Predlog zakon je predvidio plaćanje posebne naknade za odlaganje miješanog komunalnog otpada. Tim bi se direktno uticalo na smanjenje količine miješanog komunalnog otpada koji se odlaže“, istakao je Martinović.

Kako je saopšteno iz Ministarstva turizma, ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera, nakon usvajanja zakona o upravljanju otpadom, za tu oblast je jako bitno usvajanje državnog plana upravljanja otpadom do 2028.godine.

Time se, kako su kazali iz Ministarstva, Crna Gora pridružuje razvijenim zemljama po pitanju zaštite životne sredine.

Poslanici su uvojili izmjene Zakona o visokom obrazovanju i Zakon o međunarodnoj razvojnoj saradnji i međunarodnoj humanitarnoj pomoći.

Usvojene su dopune Zakona o industrijskim emisijama, kao i izmjene i dopune Zakona o biocidnim proizvodima, iZakona o povraćaju oduzetih imovinskih prava i obeštećenju i Zakona o eksproprijaciji.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS