URA: Vlada ugrozila unutrašnju i nacionalnu bezbjednost, neko mora odgovarati

Podgorica, (MINA) – Vlada je izručenjem Binali Čamgoza Turskoj priznala da je ranijim odbijanjem njegovog izručenja ugrozila unutrašnju i nacionalnu bezbjednost, saopštili su iz Građanskog pokreta (GP) URA i dodali da zbog toga neko mora odgovorati.

Iz GP URA su podsjetili da je Vlada početkom godine odbila da Turskoj izruči Čamgoza, uprkos upozorenjima koja su mjesecima stizala od lidera i poslanika te stranke, Dritana Abazovića i Filipa Adžića, ali i brojnih drugih ljudi iz sektora bezbjednosti i nevladinog sektora.

“Time su ugrozili unutrašnju i nacionalnu bezbjednost Crne Gore jer je Čamgoz osoba koja je optužena za više teških krivičnih djela, među kojima su ubistva, otmice i iznude”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da se pored toga, Spajićeva Vlada oglušila o odluke sudova koji su cijenili da postoje svi uslovi da tražena osoba bude izručena Turskoj.

Iz URA-e su istakli da je “naknadnom pameću” Vlada samo potvrdila sve ono što su Abazović i Adžić govorili.

Kako su naveli, Vlada je potvrdila i da se radi o visoko koruptivnom poslu koji je odrađen na štetu unutrašnje i nacionalne bezbjednosti Crne Gore, ali i narušavanju međudržavnih odnosa sa Turskom.

“Ovo je još jedan u nizu poteza koji predstavlja diletantizam ove Vlade i do sad neviđeno urušavanje institucija za koje neko osim političke, mora snositi i krivičnu odgovornost”, poručili su iz URA-e.

Oni su zaključili da je nakon svakodnevnih afera, bahatosti i neozbiljnosti, “Vlada Milojka Spajića pokrenula i rubriku “naknadna pamet” kojim je konačno priznala da ne zna šta radi, niti kakve štetne odluke donosi”.

