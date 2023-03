URA pozvala članove i simpatizere da glasaju za Milatovića u drugom krugu

Podgorica, (MINA) – Građanski pokret (GP) URA podržaće kandidata Pokreta Evropa sad (PES) Jakova Milatovića u drugom krugu predsjedničkih izbora, koji će biti održan 2. aprila, odlučio je Glavni odbor URA-e.

Kako je saopšteno iz te stranke, Glavni odbor je pozvao sve članove i simpatizere URA-e da glasaju za Milatovića.

Iz GP URA su naveli da će pobjeda Milatovića označiti definitivni kraj vladavine režima aktuelnog predsjednika države Mila Đukanovića u Crnoj Gori, koji traje više od 30 godina.

Time će, kako su dodali, u potpunosti biti ostvaren jedan od njihovih programskih ciljeva proklamovan prilikom osnivanja URA-e.

Iz te partije su poručili da Milatoviću i njegovom izbornom štabu stoje na raspolaganju u logističkom i svakom drugom smislu, kako bi pobjeda nad Đukanovićem bila što ubjedljivija.

“Sve ono za šta smo se kao partija zalagali, da gradimo moderno društvo, sada se u Crnoj Gori dešava. Fokus više nije na prošlosti nego na progresu i to je ogromna satisfakcija”, kazali su iz GP URA.

Prema njihovim riječima, uspjeli su da sa partnerima potpuno pokažu besmislenim diskurs koji je protežirala Demokratska partija socijalista (DPS) i tako opstajala na vlasti.

Iz URA-e su naveli da sve priče o podjelama, mržnji, netrpeljivosti koje i dalje forsiraju iz Đukanovićevog tabora, padaju u vodu i ruše se kao kula od karata.

“Vrijeme je za novu modernu Crnu Goru, prvu narednu članicu Evropske unije, a URA će na tom putu nastaviti da daje svoj doprinos”, navodi se u saopštenju.

