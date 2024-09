URA: Dolaskom Spajićeve Vlade narušena bezbjednosna situacija

Podgorica, (MINA) – Bezbjednosna situacija u Crnoj Gori narušena je dolaskom na vlast 44. Vlade, ocijenili su iz Građanskog pokreta URA.

Iz te partije su kazali da se na djelo se vratio obračun kriminalnih klanova, pa je situacija gotovo ista kao prije političkih promjena 2020. godine kada je na ulicama buktio njihov rat.

Iz URA-e su naveli da je tokom trajanja 43. Vlade Dritana Abazovića, velikim naporom i zalaganjem institucija, spriječen obračun klanova, što je rezultiralo da tokom prošle godine nema nijednog ubistva kao posljedice obračuna kriminalnih organizacija.

Sa druge strane, kako su rekli, bezbjednosni sektor u proteklih godinu obilježile su svađe premijera Milojka Spajića sa ministrom unutrašnjih poslova Danilom Šaranovićem, podnošenje krivične prijave Šaranovića protiv Spajića zbog nezakonitog imenovanja direktora Uprave policije.

Iz URA-e su dodali da su poteklih godinu obilježili otvoreni napadi ministra pravde na Specijalno policijsko odjeljenje, što je rezultiralo time da bezbjednosni sektor izgubi autoritet i integritet.

“Jasno je da se kriminalci osjećaju komotno u Crnoj Gori kada su na vlasti političari koji zakazuju sjednice Vijeća za nacionalnu bezbjednost zbog učestalih protesta bivših radnika Košute, a ćute na očigledno jačanje kriminalnih grupa i njihov sukob na ulicama naših gradova”, naveli su iz URA-e.

Oni su zaključili da predizborne parade danas dolaze na naplatu, jer su se činioci vlasti, kako smatraju u URA-i, bavili šminkanjem, a ne suštinskim problemima bezbjednosnog sektora, zbog čega danas i treba da podnesu ostavke.

