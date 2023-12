URA: Brđanin smijenjen jer je u Skaj aplikaciji i zbog veza sa Milovićem

Podgorica, (MINA) – Prethodna Vlada smijenila je Zorana Brđanina sa mjesta direktora Uprave policije jer je u Skaj aplikaciji i zbog veza sa odbjeglim policajcem Ljubom Milovićem, rekli su iz Građanskog pokreta (GP) URA.

Brđanin je u intervjuu Agenciji MINA kazao da je dva puta smijenjen sa te funkcije, jer je sprečavao da GP URA, stranka tadašnjeg premijera Dritana Abzovića i ministra unutrašnjih poslova Filipa Adžića, preuzme potpunu kontrolu nad policijom.

Iz URA-e su u reagovanju naveli da je beskompromisna borba protiv organizovanog kriminala i korupcije bila na vrhu prioriteta Vlade Abazovića.

„Kao nasušna potreba države da se otrgne iz kandži organizovanih kriminalnih grupa, koje su se u prethodnim decenijama u potpunosti infiltrirale unutar institucija sistema i učinile da rade u njihovom, a ne u interesu Crne Gore i njenih građana“, dodaje se u reagovanju.

U toj borbi, kako se navodi, prije svega bila je potrebna politička volja, ali i ljudi koji su spremni svojim integritetom, poštenjem i hrabrošću da se uhvate u koštac sa najozloglašenijim ljudima iz crnogorskog podzemlja.

„A nakon što su počeli pristizati podaci sa Skaj aplikacije u kojima se našao i tadašnji direktor Uprave policije Brđanin, postalo je jasno da on nije jedan od njih“, kazali su iz GP URA.

Iz te stranke su naveli da su Abazović i Adžić zaslužni zato što je vraćeno povjerenje Europola, a što je rezultiralo i dostavljanjem podataka sa Skaj prepiski.

„Takođe, alarm su bile i njegove veze sa visoko rangiranim članom kavačkog klana, odbjeglim policajcem Ljubom Milovićem i sumnja da se u Upravi policije imenuju na ključnim pozicijama ljudi bliski organizovanim kriminalnim grupama“, rekli su iz URA-e.

Oni su naveli da je to bilo i više nego dovoljno da 43. Vlada smijeni Brđanina sa mjesta direktora Uprave policije.

Kako se kazali iz GP URA, nakon smjene Brđanina na čelnim pozicijama u bezbjednosnom sektoru našli su se ljudi koji su dali veliki doprinos u borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije i za čije vrijeme su postignuti istorijski rezultati.

„Upravo su se oni nakon političkih promjena našli na udaru pojedinaca iz nove vlasti, koji na taj način šalju jasnu poruku da na čelnim pozicijama u bezbjednosnom sektoru treba da se nađu oni ljudi koji će zaustaviti, ili opstruirati borbu za pravdu, a ne oni koji su je u prethodnom periodu personifikovali“, navodi se u reagovanju.

