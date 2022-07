Uloga vladavine prava ključna u reformskom napretku države

Podgorica, (MINA) – Vladavina prava ima ključnu ulogu u reformskom napretku Crne Gore, čiji je cilj da u što kraćem roku ispuni mjerila predviđena poglavljima 23 i 24, kazala je predsjednica Skupštine Danijela Đurović.

Kako je saopšteno iz Skupštine, Đurović je to rekla na sastanku sa ambasadorom Holandije na nerezidentnoj osnovi Teodorusom Antoniusom Reintjesom.

„Đurović je istakla važnost daljeg unapređenja prijateljskih i savezničkih odnosa dvije zemlje, te ukazala na neophodnost ostvarivanja još dinamičnije saradnje, čemu bi značajan doprinos dalo dodatno intenziviranje političkog dijaloga na visokom i najvišem nivou“, kaže se u saopštenju.

Ona je ocijenila da treba nastojati da bude intenzivirano partnerstvo na parlamentarnom nivou dvije države, dodatno imajući u vidu da saradnju na nivou parlamenata već više godina ne karakterišu frekventni susreti i razmjene posjeta.

Đurović je, kako se navodi, istakla potencijal koji u tom domenu mogu dati radna tijela i formiranje grupa prijateljstva.

Ona je zahvalila na dosadašnjoj podršci Holandije u procesu pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji (EU), dodajući da očekuje da to neće izostati i da će ta država nastaviti da pruža ekspertsku pomoć, posebno u oblastima koje su ključne za jačanje vladavine prava.

„Đurović je naglasila da je neupitno jasno da vladavina prava zauzima ključnu ulogu u reformskom napretku države i da je cilj Crne Gore da u što kraćem roku ispuni mjerila predviđena poglavljima 23 i 24“, navodi se u saopštenju.

Iz Skupštine su naveli da je Đurović detaljno upoznala sagovornike sa obavezama, ali i izazovima koji stoje pred Crnom Gorom u dijelu pronalaženja najboljih rješenja koja se odnose na ključna imenovanja u pravosuđu.

„Ističući da obaveza odlučivanja u formi kvalifikovane većine po ovim pitanjima iziskuje postojanje valjanog političkog dogovora, koji podrzumijeva aktivan pristup svih političkih subjekata i kompromis koji ne bi bio nauštrb kvaliteta samog rješenja“, dodaje se u saopštenju.

Đurović je istakla da je geopolitička orijentacija Crne Gore u potpunosti usaglašena sa zajedničkom vanjskom i bezbjednosnom politikom EU.

Ona je dodala da Crna Gora cijeni što je Holandija prepoznala njena zalaganja u tom pravcu.

Đurović je podsjetila da je, u kontekstu ukrajinske krize, Crna Gora osudila agresiju i pridružila se pozivima međunarodne zajednice prema Rusiji da zaustavi vojne napade, povuče svoje snage i odabere put diplomatije.

To je, prema riječima Đurović, imalo brojne negativne reperkusije na turističku privredu zemlje, a što će kauzalno direktno uticati na predstojeći budžetski potencijal države.

„Đurović je navela da bi otuda bilo korisno ukoliko bi evropske adrese prepoznale da je u ovom trenutku bitno i neophodno pružiti izvjestan vid ekonomske pomoći Crnoj Gori i regionu“, kaže se u saopštenju.

Reintjes je poručio da će se tokom svog mandata zalagati za dalje jačanje veza dvije zemlje, sa akcentom na oblast ekonomije, čemu će dati puni doprinos.

„On je precizirao da će nastojanja biti usmjerena i u pravcu promovisanja činjenice da je Crna Gora interesantna destinacija za ulaganja i djelovanje privrednika, uprkos ograničenom tržištu koje kao zemlja nudi“, kazali su iz Skupštine.

On je pozdravio inicijativu i nastojanje Crne Gore da, shodno planu razvoja i konsolidacije svoje diplomatsko-konzularne mreže, otvori Ambasadu u Holandiji, sa sjedištem u Hagu.

Reintjes je najavio da postoji intencija o otvaranju kancelarije holandske Ambasade u Podgorici, u formi konzularnog prestavništva.

On je poručio i da Holandija prepoznaje Crnu Goru kao predvodnicu integracionih procesa među državama Zapadnog Balkana i da snažno pozdravlja usklađenost spoljnopolitičke agende sa agendom EU.

„Sagovornici su se saglasili da bi ovakav vid dodatnog diplomatskog povezivanja dvije zemlje dao važan doprinos razvoju sveukupnih odnosa Crne Gore i Holandije“, naveli su iz Skupštine.

