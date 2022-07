Štajnmajer: Ključno unaprijediti integraciju Crne Gore u EU

Podgorica, (MINA) – Pregovori o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji (EU) već su prilično odmakli i važno je da se započeti proces sprovođenja reformi vodi kraju bez odlaganja, predanim i ciljanim radom, poručio je predsjednik Njemačke Frank Valter Štajnmajer.

Kako je saopšteno iz službe za informisanje crnogorskog predsjednika, Štajnmajer je uputio čestitku Milu Đukanoviću povodom 13. jula – Dana državnosti Crne Gore.

On je kazao da je sada ključno da se unaprijedi integracija Crne Gore u EU.

„Pregovori o pristupanju Vaše zemlje EU su već prilično odmakli. Tim važnije je sada da se započeti proces sprovođenja reformi bez odlaganja, predanim, ciljanim radom vodi kraju“, navodi se u čestitki Štajnmajera.

On je poručio da će Njemačka Crnu Goru na njenom putu ka EU i ubuduće snažno podržati.

Štajnmajer je rekao da Crnu Goru i Njemačku povezuje blisko partnerstvo, kako bilateralno, tako i u okviru međunarodnih organizacija, NATO saveza, kao i Berlinskog procesa koji se vodi u cilju intenziviranja regionalne saradnje zemalja Zapadnog Balkana.

„Srdačno Vam čestitam u svoje ime i u ime svojih zemljaka povodom Dana državnosti Crne Gore – dana kada je Crna Gora prvi put u svojoj istoriji bila priznata kao nezavisna država 13. jula 1878. godine“, naveo je Štajnmajer.

