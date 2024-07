Spajić: U odnose Crne Gore i SAD utkane sudbine i životi brojnih iseljenika

Podgorica, (MINA) – Premijer Crne Gore Milojko Spajić čestitao je 4. jul – Dan nezavisnosti Sjedinjenih Američkih Država (SAD).

On je kazao da su u odnose dvije dežave utkane sudbine i životi brojnih iseljenika čiji potomci, današnji američki državljani, u sebi

nose Crnu Goru neraskidivo vezujući narode i kulture, istoriju i zajedničke vrijednosti.

“Stoga njima, našoj dijaspori, koji slave 4. jul ali ne zaboravljaju ni 21. maj – posebno čestitam”, napisao je Spajić u objavi na mreži X.

On je rekao da je slaviti datume važno.

„Ali živjeti vrijednosti koje ovi datumi simbolišu je cilj kome stremimo“, dodao je Spajić.

