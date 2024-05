Naše voće šampion kvaliteta na najznačajnijoj smotri agrara u Evropi

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Crnogorska kompanija Naše voće dobila je prestižne nagrade za svoje proizvode u različitim kategorijama na Međunarodnom sajmu poljoprivrede u Novom Sadu.

“Kvalitet proizvoda potvrđen je brojnim priznanjima, a najveće Pehar Novosadskog sajma u grupi proizvodi od voća i povrća kompanija Naše voće je dobilo za vrhunski kvalitet ocijenjenih proizvoda”, navodi se u saopštenju.

Iz kompanije Naše voće je saopšteno da je prestižna ocjenjivačka komisija dodijelila maksimalan broj bodova extra džemu od malina i proglasila ga Šampionom kvaliteta u grupi proizvoda.

“Bogat ukus proizvoda Naše voće donio je Veliku zlatnu medalju za sokove od jabuke, cvekle i jabuke i za džemove od šipuraka, malina, šljiva”, navodi se u saopštenju.

Zlatnom medaljom su okićeni sokovi Naše voće od breskve i jabuke, cvekle šargarepe i jabuke, šargarepe i jabuke.

Za dizajn su sa dvije srebrne medalje nagrađeni cijeđeni sok od jabuka sa plantaže u Župi Nikšićkoj i extra džem od malina.

U kompaniji ističu da su ponosni što je na Novosadskom sajmu poljoprivrede prepoznat kvalitet njihovih proizvoda.

Izvršni direktor kompanije Naše voće, Milan Golubović, kazao je da za njihovu kompaniju Novosadski sajam ima poseban značaj, jer je to prvi put da se predstavljaju na jednom međunarodnom sajmu.

“Novosadski sajam ima dugu tradiciju i ova nagrada mnogo znači u profesionalnom, ali i u marketinškom smislu. Nagrade i priznanja koja su naši proizvodi dobili, dodatno nas motivišu i ohrabruju za dalju perspektivu, jer je konkurencija bila jaka. Ove godine je na sajmu bilo 1,5 hiljada izlagača iz 40 zemalja svijeta“, rekao je Golubović.

On je naveo da se razvoj Crne Gore oslanja na važne stubove proizvodnje zdrave hrane i njenog plasmana u okviru vlastite turističke privrede, ali i izvoza u susjedne zemlje i šire.

“Smatram da smo dobili sve ove nagrade zahvaljujući prvenstveno visokom kvalitetu sirovina od kojih su naši proizvodi napravljeni, ali i savremenoj tehnologiji koju koristimo i stručnosti našeg tima. Možemo stopostotno da kažemo da se bavimo proizvodnjom hrane koja je NO GMO. Imamo proizvode vrhunskog kvaliteta na koje smo veoma ponosni”, kazao je Golubović.

On je naveo da su reakcije kupaca odlične, kao i da u posljednje vrijeme prepoznaju veliku potražnju njihovih proizvoda i kod ino kupaca.

“Mislim da su ova priznanja i potvrda da smo uspjeli da u Crnoj Gori, a i šire, napravimo prepoznatljiv brend domaćeg proizvoda pod imenom Naše voće, koje odlikuje najbolji kvalitet primarnih i proizvoda iz prerade”, rekao je Golubović.

U kompaniji Naše voće su uvjereni da nagrade koje su joj dodijeljene na Sajmu poljoprivrede, kao jednom od najznačajnijih agrobiznis događaja centralne i jugoistočne Evrope, predstavljaju još jedan pokazatelj da se samo sa kvalitetom može napredovati.

“Sokovi dobijeni postupkom hladnog cijeđenja, bez dodate vode, šećera ili aditiva brzo su postali prepoznati na tržištu. Naši džemovi su proizvedeni od voća prve klase, upakovani u modernu, staklenu ambalažu koju kupci lako prepoznaju. Ovo je veliki uspjeh za našu firmu, ali i za našu porodicu”, naveo je Golubović.

On je zahvalio svim saradnicima koji su učestvovali u stvaranju tog brenda i svojm znanjem i zalaganjem doprinijeli ovako velikom uspjehu, ali i vjernim kupcima koji su svojim savjetima i sugestijama usmjerili njihov rad do ovog do sada najvećeg uspjeha.

Novosadski poljoprivredni sajam ima status najznačajnijeg događaja iz tog sektora u ovom dijelu Evrope.

O značaju sajma ukazuje i činjenica da je zemlja partner Evropska unija.

Jedna od najznačajnijih smotri agrara u Evropi ove godine je okupila više od 1,5 hiljada izlagača iz 40 država, koji predstavljaju ponudu na ukupno 60 hiljada kvadrata izložbenog prostora.

Procjenjuje se da će sajam posjetiti oko 150 hiljada ljudi kojima će, osim proizvoda, biti prezentovane najnovija tehnička i tehnološka dostignuća u agraru, primjena nauke u poljoprivredi i najsavremenija mehanizacija, izložba organske hrane, kao i one sa oznakama geografskog porijekla, bogatstvo domaćeg genofonda, proizvodi i usluge iz najudaljenijih krajeva svijeta.

