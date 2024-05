Uspostavili registar državnih organa i institucija

Podgorica, (MINA) – Ministarstvo javne uprave (MJU) uspostavilo je registar državnih organa i institucija, čiji je strateški cilj organizacija i rad javne uprave u funkciji potreba građana, saopšteno je iz tog resora.

Iz MJU su rekli da se strateški cilj registra temelji na funkcionalnoj javnoj upravi s efikasnim nadzorom nad njenim radom i punom transparentnošću.

“Registar koji čini sistematizovan pregled podataka svih organa i institucija na državnom nivou omogućava slobodan protok informacija između zainteresovanih strana i bolju komunikaciju i saradnju sa Evropskom unijom (EU)”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da, podaci o osnivanju, organizaciji, statusu, nadležnosti organa i institucija na državnom treba da budu dostupni svima, kako drugim organima i institucijama, tako i građanima, privrednom i civilnom sektoru, akademskoj zajednici i istraživačima.

Savremena web aplikacija www.organi.gov.me, kako se dodaje, nudi pregled svih organa i institucija, najvažnije podatke koji se pored adrese i kontakta odnose i na propis kojim je osnovan/a.

Dodaje se da aplikacija nudi i akt o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji, oblast rada, izvor finansiranja, nadzorni organ, status zaposlenih, nadležnost organa i institucija na državnom i lokalnom nivou.

“Kroz posebno dizajniran interfejs kreiran u skladu sa najnovijim trendovima u dizajnu sajtova državnih institucija u zavisnosti od potreba zainteresovane javnosti, mogu se vršiti višestruke pretrage i filtriranje podataka na osnovu ključne riječi, vrste organa, nadležnosti”, rekli su iz MJU.

Oni su naveli da je registar publikovan na crnogorskom jeziku, da će biti vidljiv i na engleskom i prilagođen osobama sa slabijim vidom.

“Sadrži interaktivnu mapu Crne Gore koja preko georeferenciranih organa i institucija nudi lokaciju do njih i dostupan je na svim platformama”, dodaje se u saopštenju.

Registar je, kako su rekli iz MJU, uspostavljen u okviru projekta “E-usluge i digitalna infrastrukutra kao odgovor na COVID-19”, koji finansira EU, a sprovodi UNDP u partnerstvu sa MJU.

