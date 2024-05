Raspisan javni poziv za izradu idejnog rješenja brze saobraćajnice Danilovgrad – Nikšić

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Kompanija Monteput raspisala je javni poziv za izradu idejnog rješenja brze saobraćajnice Danilovgrad – Nikšić, dužine oko 31 kilometar.

Iz Monteputa je saopšteno da je osnovni cilj tog poziva razvijanje tehničke dokumentacije s fokusom na istraživanje i definisanje optimalnog koridora trase brze saobraćajnice Danilovgrad – Nikšić.

“Izradom idejnog rješenja želi se precizirati optimalna trasa, čime se stvara osnova za dalje faze projektne dokumentacije i buduću izgradnju ove važne saobraćajnice”, navodi se u saopštenju.

Naglasak će biti stavljen na analizu optimalne trase, uključujući projektovanje mostova, tunela i drugih ključnih infrastrukturnih objekata. Proces projektovanja zahtijeva multidisciplinarni pristup koji obuhvata tehničke, ekonomske, prostorne i ekološke aspekte, uz poštovanje važećih propisa i standarda.

“Posebna pažnja biće posvećena zaštiti životne sredine i održivom razvoju. U izradi idejnog rješenja, projektant je dužan primijeniti TEM standarde i preporučenu praksu kao osnovne smjernice za projektovanje saobraćajnice. Revizija tehničke dokumentacije biće sprovedena kako bi se osigurala usklađenost sa zakonskim i tehničkim zahtjevima”, rekli su iz Monteputa.

Ta brza saobraćajnica ima za cilj da obezbijedi kvalitetnu saobraćajnu vezu između Danilovgrada i Nikšića, a u konačnom poboljša saobraćajnu povezanost Crne Gore i Bosne i Hercegovine.

“Pored toga, nova saobraćajnica će omogućiti bolje povezivanje sa auto-putem Bar-Boljare i Jadransko-Jonskim autoputem, čime će se unaprijediti regionalna povezanost i ekonomski razvoj”, zaključuje se u saopštenju.

