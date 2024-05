Mustafić: Nezavisna Crna Gora realan okvir za ostvarivanje prava

Podgorica, (MINA) – Pripadnici bošnjačkog naroda bili su i ostali uvjereni da je nezavisna i demokratska Crna Gora realan okvir u kojem žele ostvarivati građanska i kolektivna prava, saopšteno je iz Bošnjačkog vijeća povodom 21. maja Dana nezavisnosti.

Predsjednik Bošnjačkog vijeća Suljo Mustafić čestitao je Dan nezavisnosti, svim građanima Crne Gore, u zemlji i dijaspori.

On je kazao da su obnovom nezavisnosti, udareni temelji moderne, multietničke i multikulturne Crne Gore i stvorene pretpostavke za njen demokratski razvoj i euro-atlansku budućnost.

“Ponosni smo na doprinos bošnjačkog naroda, u zemlji i dijaspori, u historijskoj odluci -reafirmaciji državnosti Crne Gore. Plebiscitarnom podrškom potvrđena je naša trajna opredjeljenost da, zajedno sa drugima, gradimo prosperitetno društvo”, kaže se u čestitki Mustafića.

On je poručio da se Bošnjaci zalažu za društvenu integraciju manje brojnih naroda i veće prisustvo na mjestima odlučivanja, kao garanta ostvarivanja prava, izgradnje i jačanja institucija i društvene kohezije u našoj Crnoj Gori.

“Svjesni smo da samo društvo jednakih šansi može biti demokratsko i napredno i da samo takva Crna Gora može biti stabilna država sa izvjesnom evropskom budućnošću”, zaključio je Mustafić.

