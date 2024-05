Milatović: Prepoznati važnost aktuelnog trenutka

Podgorica, (MINA) – Dalji razvoj demokratije, unaprjeđenje stanja vladavine prava i održiv ekonomski razvoj paralelni su procesi koji zahtijevaju potrebu najvećeg angažovanja svih društvenih činilaca, ocijenio je predsjednik Jakov Milatović povodom godinu dana od stupanja na dužnost.

On je rekao da je vizija razvoja građanske i evropske Crne Gore, kakvu je predstavio na početku mandata, oblikovala njegovo djelovanje presudno uticala na odluke u prethodnih godinu.

Milatović je naglasio da je težio da kao faktor pomirenja i zajedništva, a na korist društva u cjelini posvećeno radi na usmjeravanju društvenih procesa ka daljoj demokratizaciji Crne Gore.

On je dodao da su u prethodnoj godini napravljeni značajni koraci ka ispunjavanju mjerila koji će Crnu Goru približiti članstvu u Evropsku uniju (EU) i da je na taj način posle godina zastoja

napravljen značajan pomak na evropskom putu.

“U danima kada proslavljamo punoljetstvo obnove nezavisnosti, nalazimo se u važnoj istorijskoj etapi od čijeg će uspješnog okončanja zavisiti kvalitet života naše, ali i generacija koje dolaze”, poručio je Milatović.

U tom smislu, kako je naveo, dalji razvoj demokratije, unaprjeđenje stanja vladavine prava i održiv ekonomski razvoj tri su paralelna procesa koji zahtijevaju potrebu najvećeg angažovanja svih društvenih činilaca, jer EU nije sama po sebi cilj,

već vrijednosno opredjeljenje kojem Crna Gora pripada.

Milatović je istakao da je kroz intenzivnu diplomatsku aktivnost ojačan međunarodni ugled zemlje, potvrđeno strateško partnerstvo sa SAD-om i ključnim evropskim državama i unaprijeđena kredibilnost NATO članstva i iskazana posvećenost regionalnoj saradnji.

“Na unutrašnjem planu u fokus su vraćene temeljene vrijednosti kao što su obrazovanje, nauka i kultura, na taj način stvarajući uslove za izgradnju društva jednakih šansi”, smatra Milatović.

On je naveo i da je brojnim aktivnostima ukazao na značaj njegovanja međuvjerskog i međunacionalnog sklada, sagledavajući različitosti kao dio bogate kulturne riznice crnogorskog građanskog društva.

Milatović je podsjerio da je suočavanje sa prošlošću bila obaveza i dug prema onima koji su, zbog drugačijeg nacionalnog, vjerskog ili političkog opredjeljenja, podnijeli žrtvu koja je decenijama ignorisana od države.

On je kazao da je uvjeren da je Crna Gora kao društvo uspjela da prepoznamo važnost aktuelnog trenutka, kako bi svi zajedno nastavili da gradimo prosperitetniju budućnost naše zemlje.

