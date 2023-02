Spajić: Imamo više opcija za drugog kandidata, moj favorit Milatović

Podgorica, (MINA) – Pokret Evropa sad (PES) ima više opcija za drugog kandidata na predsjedničkim izborima, rekao je predsjednik tog pokreta Milojko Spajić, dodajući da je njegov favorit za kandidaturu jedan od lidera PES-a Jakov Milatović.

Spajić je, na konferenciji za medije, kazao da će taj pokret uskoro donijeti konačnu odluku ali i da ne isključuje ni podršku lideru Demokratske Crne Gore Aleksi Bečiću.

Upitan da li će Evropa sad, ispred svoje partije predložiti drugog predsjedničkog kandidata ili razmatrati ponudu Demokrata o zajedničkom kandidatu, on je odgovorio da taj pokret definitivno ima puno opcija.

“Mislili su da će eliminisanjem mene napravili pobjedu ali nijesu, eliminacijom mene, pobijedili. Mislim da će ko god da nastavi u tom kapacitetu sigurno pobijediti na predsjedničkim izborima. Imamo puno odličnih opcija”, rekao je Spajić na konferenciji za medije.

Taj pokret će, kako je rekao, razmatrati sve opcije narednih dana.

“Imamo malo dana, brzo ćemo izaćio sa odlukom. Sve opcije su na stolu. Treba razgovarati”, rekao je Spajić.

Govoreći o odluci Državne izborne komisije (DIK) o njegovoj predsjedničkoj kandidaturi, Spajić je kazao da se sinoć vidjelo šta se 30 godina skrivalo iza kulisa.

“Skrivala se osovina (Nebojša) Medojević, (Andrija) Mandić, (Milo) Đukanović, (Milan) Roćen, Petar Ivanović”, naveo je Spajić.

To je, kako je kazao, najdugovjećnija koalicija na Balkanu.

“Kandidatura je odbijena bez pravnog argumenta, isključivo na političkom pravu. Kao državljanin Crne Gore, rođeni Crnogorac, DIK je odlučio da ne mogu biti biran, ne na osnovu činjenica, već na osnovu unaprijed napravljenog dogovora”, rekao je Spajić.

Prema njegovim riječima, taj dogovor je napravljen kada je Evropa sad najavila kandidaturu i nakon što su ankete pokazale, kako je Spajić rekao, ubjedljive rezultate tog pokreta.

On je istakao i da nije iznenađen odlukom DIK-a.

“Oni su već jednom izašli iz svog mandata. Poslali su zahtjev drugoj državi, u ovom slučaju Srbiji. Interesantno je što su poslali samo jednoj državi a ne svim zamljama u kojima sam stvarno boravio. Poslali su informacije o fizičkom licu”, rekao je Spajić.

On je ocijenio da je interensatno da je jedina osoba o kojoj su odgovorile službe druge države.

“Odbijen sam i mislim da je to odbijanje sa predumišljajem. Ustavni sud će biti funkcionalan samo jedan dan po zatvaranju lista kandidata za predsjedničke izbore. Ko god to ne vidi on je politički slijepac ili je neko ko nije dobronamjeran i ko je zauzeo mračnu stranu Crne Gore”, istakao je Spajić.

On je kazao da je lideru Demokratskog fronta Andriji Mandiću kandidatura jednoglasno potvrđena, iako je ranije govorio da je imao državljanstvo Srbije.

Spajić je rekao da je advokatu u Beogradu dao punomoćje 2020. godine, kada se vratio u Crnu Goru, i kada je odlučio da vrati državljanstvo koje je dobio kao tinejdžer.

“Advokat je, ne znajući da mi time pravi problem, čekajući da se uknjiži stan, poreska pitanja u Srbiji, odugovlačio sa tim procesom. Nijesam imao vremena i prepustio sam mu lična ptanja, podrazumijevajući da će on sve to da završi”, rekao je Spajić.

On je naveo da je bio u zabludi i da je tu zabludu prenio na druge.

Podsjetio je da je 15. februara odjavio prebivalište u Beogradu, dodajući da ima i potvrdu da je podnio zajtjev Ministarstvu unutrašnjih poslova (MUP) Srbije za prestanak državljanstva Srbije.

“Imamo ta dva dokumenta. Ja sam državljanin Crne Gore, imam uvjerenja o crnogorskom državljanstvu i potvrdu o prebivalštu kandidata za predsjednika države”, naveo je Spajić.

On je kazao i da nikada nije ostvario biračko pravo u Srbiji, kao i da ne zna da li je i dalje u njihovom biračkom spisku.

Jakov Milatović je, upitan da li će prihvatiti eventualnu kandidaturu za predsjednika, odgovorio da je planirao da “zaokruži stvari” u Podgorici, ali da su se okolnosti trenutno promijenile.

“Ideja Evrope sad ne smije da stane, moramo da idemo naprijed. Sve ćemo razmotriti tokom današnjeg dana. Imamo veliki poziv da izađemo sa svojim kandidatom, da li će to biti ja ili neko drugi, ili ćemo dati podršku izvan Evrope sad – to su stvari koje ćemo danas morati da zaokružimo”, rekao je Milatović.

On je dodao da će javnost vrlo brzo biti obaviještena o toj odluci.

“Kao odgovoran čovjek posvećen ne partijskim nego javnim interesima, svakako neću bježati od bilo kakve odgovornosti”, izjavio je Milatović.

Upitan da li će se situacija u Glavnom gradu promijeniti nakon ponašanja Demokratskog fronta u DIK-u, on je odgovorio da su doživjeli nepravdu i na opštinskom nivou.

“Sve su to stvari koje ćemo zajedno razmatrati u partiji. Smatram da smo odgovorni prema građanima da što prije zaokružimo novu gradsku upravu čim se stvore uslovi”, kazao je Milatović.

Funkcioner Pokreta Evropa sad Andrej Milović je rekao da imati dvojno državljanostvo, i biti ministar sa dvojnim državljanstvom, nije krivična odgovornost.

“To je odgovornost da možete da izgubite jedno državljanstvo ali, po Međunarodnoj konvenciji o državljanstvu ne možete postati apatrid. Tako da, i u postupku koji će se voditi pred MUP-om, Spajić pravno gledano ne može da izgubi crnogorsko državljanstvo”, rekao je Milović.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS