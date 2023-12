Spajić: Imamo šansu da počnemo da zatvaramo pregovaračka poglavlja

Podgorica, (MINA) – Crna Gora ima veliku šansu da nakon dugo godina počne da zatvara pregovaračka poglavlja, ocijenio je premijer Milojko Spajić.

On je, povodom izbora tri člana Sudskog savjeta iz reda uglednih pravnika, rekao da Vlada i Skupština govore rezultatima i da značajnim reformskim koracima u oblasti vladavine prava pokazuju da su zreli za velike stvari.

Kako je naveo na društvenoj mreži X, poslije devet godina deblokirali su i Sudski savjet, a uspješna saradnja Vlade i Skupštine je osnov za to.

“Imamo veliku šansu da nakon dugo godina počnemo da zatvaramo pregovaračka poglavlja”, poručio je Spajić.

