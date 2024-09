Spajić: Hapšenja simpatizera i članova partija pokazuju da postoji vladavina prava

Podgorica, (MINA) – Hapšenja simpatizera i članova različitih partija pokazuju da u Crnoj Gori postoji vladavina prava, kazao je premijer Milojko Spajić.

Glavni urbanistički inspektor za južnu regiju i kandidat za odbornika liste Za budućnost Podgorice, Rade Dabetić, uhapšen je zbog sumnje da je primio mito.

Ranije je uhapšen i Z.L. zbog o sumnje da je izvršio krivično djelo povreda prava glasanja, nakon što su kod njega pronađena 24 identifikaciona dokumenta.

“Hapšenja simpatizera i članova različitih partija ovih dana pokazuju da se nalazimo u novom, pravednijem vremenu, gdje postoji vladavina prava”, napisao je Spajić na društvenoj mreži X.

On je naveo da danas više niko ne želi da čuva korumpirane ljude, ma koju poziciju zauzimao ili iz koje partije dolazio.

“To je pravi patriotizam i novi kvalitet evropske Crne Gore”, poručio je Spajić.

