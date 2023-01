SNP: Nastaviti dijalog o formiranju nove vlade

Podgorica, (MINA) – Socijalistička narodna partija (SNP) pozvala je predstavnike partija koje su osvojile većinu na izborima 30. avgusta 2020. godine da nastave dijalog o formiranju nove vlade.

Iz SNP.a su kazali da su se predstavnici svih partija uoči početka razgovora o novoj vladi dogovorili da ništa nije dogovoreno dok sve nije dogovoreno.

“Na današnjem sastanku mnogo toga nije precizirano i zato predlažemo da se u dobroj volji nastave razgovori kako bismo što prije došli do dogovora o novoj vladi”, navodi se u saopštenju SNP-a.

Iz te partije su naveli da javnost u Crnoj Gori zna kakvo je bilo iskustvo sa formiranjem Vlade Zdravka Krivokapića i koliko su građani Crne Gore imali štete zbog toga što je prilikom dogovaranja o toj vladi mnogo toga ostalo nedefinisano.

“SNP više nikada neće ponoviti takvu grešku i nećemo prihvatiti nikakav predlog koji ne obuhvata precizni plan i dogovor oko toga na kojim principima, oko kojih prioriteta i sa kojim ciljevima se formira Vlada u kojoj ćemo mi učestvovati”, kaže se u saopštenju.

Iz SNP-a su naveli da će, onog momenta kada se dogovori precizni i detaljni plan rada i programa Vlade, oni biti prvi koji će podržati zakazivanje sjednice Skupštine na kojoj bi se birala nova vlada.

Oni su istakli da SNP nikada nikoga nije ucjenjivao, kao i da nikada neće pristati ni na čije ucjene.

“Kao što smo u aktuelnoj Vladi ispunili sve ono što smo građanima obećali kada smo u nju ulazili, ozbiljno i odgovorno pristupamo i formiranju nove Vlade Crne Gore”, naveli su iz SNP-a.

Iz SNP-a su pozvali da neko kaže gdje je i kad napravljena neka vlada a da prije toga nije pripremljen i potpisan koalicioni sporazum.

“Oni kojima se žuri neka objasne javnosti i to kakva je to muka pa da vlada mora da se formira do 19. januara. Zašto ne bi bila formirana 20. ili 21. januara? Poručujemo im da 19. januar nije nikakav obavezujući rok i da će Vlada biti formirana onda kada dogovorimo sve detalje oko funkcionisanja te vlade”, rekli su iz SNP-a i dodali da žele da to bude što prije i to svakako prije 19. januara.

Kako su rekli, prvo treba potpisivanje koalicionog dogovora o formiranju vlade, a potom sjednica Skuštine na kojoj će biti izabrana.

“Još jednom apelujemo na sve učesnike u razgovorima o formiranju Vlade da budu principijelni i odgovorni. Odbacujemo sve napade i svaku besmislenu medijsku hajku na SNP. SNP će biti partner u razgovorima ukoliko se želi ozbiljan i pošten dogovor”, ističe se u saopštenju.

Iz SNP-a su poručili da je situacija u državi i društvu suviše ozbiljna, da svi treba da imaju mnogo strpljenja, da se izbjegavaju ultimatumi i da se svi usmjere ka postizanju dogovora.

“Apelujemo na mandatara Miodraga Lekića da pozove na nastavak razgovora kako bi se izbjegla šteta zbog nepostizanja dogovora”, dodaje se u saopštenju.

