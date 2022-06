Šmigalj: Podrška Crne Gore važna za evrotlantski put Ukrajine

Podgorica, (MINA) – Podrška Crne Gore Ukrajini i usvajanje sankcija prema Rusiji važne su za evrotlantski put Ukrajine, kazao je predsjednik ukrajinske Vlade Denis Šmigalj.

Šmigalj je to rekao tokom razgovora sa predsjednikom Vlade Crne Gore Dritanom Abazovićem, koji boravi u Kijevu, zajedno sa premijerom Albanije Edijem Ramom.

“Šmigalj se zahvalio Abazoviću na podršci koju Crna Gora pruža njegovoj zemlji, ističući da je podrška naše države i usvojene sankcije prema Rusiji važne za evrotlantski put Ukrajine”, kaže se u saopštenju kabineta predsjednika Vlade.

Kako se dodaje, Abazović je naglasio da Ukrajina, pored toga što vodi borbu za očuvanje teritorijalnog integriteta svoje države, čuva i evropske demokratske principe.

On je naglasio da je veoma važno što su članice NATO Alijanse sa Zapadnog Balkana poslale poruku mira i važnosti očuvanja stabilnosti na evropskom tlu.

“Želimo vam da ostanete snažni u borbi za slobodu vaših građana. Rat i ubijanje ne mogu biti rješenje u 21. vijeku”, rekao je Abazović.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS